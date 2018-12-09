﻿ Владельцы аптек: нужно снизить НДС на лекарства хотя бы до 5%, Mixnews.lv

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Владельцы аптек: нужно снизить НДС на лекарства хотя бы до 5% (11)

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Общество | 9 декабря 2018 года, 11:22

В Латвии следовало бы снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на лекарства по меньшей мере до установленной в Литве в размере 5%, заявил в интервью председатель правления Ассоциации владельцев аптек Янис Либкенс.

На вопрос, как владельцы аптек относятся к снижению НДС на медикаменты, он ответил, что одно дело - то, чего могут хотеть владельцы аптек, и другое - финансовые возможности государства. В Эстонии и Литве НДС на лекарства ниже, чем в Латвии, и если не практикуется освобождение от НДС на лекарства как такового, то следует ввести его ставку в размере 5%, как в Литве, указал Либкенс.

На его взгляд, идеально было вообще освободить лекарства от НДС, так как государство в большой мере просто перекладывает деньги из одного кармана в другой.

"Если округлить 200 млн евро, которые тратятся из государственного кошелька на компенсируемые лекарства, то 12% из них возвращаются в Госказну в виде НДС. Если бы НДС на лекарства не было, и эти 12% закладывались в бюджет, то можно представить, на сколько дополнительно можно было бы оплатить лечение болезней. Это была бы большая выгода для пациентов", - пояснил Либкенс.

На вопрос, почему, на его взгляд, НДС на лекарства все еще не отменен, он ответил, что вопрос о НДС обострился, когда в Латвии начался кризис и потребовалось пополнить госбюджет. Люди всегда покупают и будут покупать лекарства, поэтому для государства это стабильный источник доходов.

Либкенс считает, что снижение НДС на лекарства стало бы намного более ощутимым подспорьем, чем другие предложения. Возможно, для лекарств, которые стоят 2 евро, нет большой разницы, составляет ставка НДС 12% или 5%, но для медикаментов, цены которых исчисляются сотнями евро, это значительная сумма, пояснил он.

В конце сентября комиссия Сейма по социальным делам и труду предложила правительству сформировать рабочую группу для оценки возможностей отмены НДС на компенсируемые и рецептурные медикаменты.

Фото: pixabay.com

Комментарии 11
Анита1 час назад
Нет,ну это нормально?НДС снизить должны,а аптек владельцы свои наценки по 1000%не попробывали бы снизить?Надо закон издать о максимально допустимой наценке,иначе порядка в этой сфере не жди.
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Закон49 минут назад
о допустимой наценке предполагает наличие социальной справедливости в обществе.Но не для того делали госпереворот ,чтобы сегодняшние хозяева жизни отказались от своей прибыли.Вы правы ,что отмена НДС не снизит цены на лекарства, да и не отменят они ничего - поговорят для вида и замолчат - ведь этот налог наверное стал самым планируемым и стабильным поступлением в бюджет.Выход один - не болеть.
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Patriot2 часа назад
Bet varbùt jùs varètu samazinàt savu pelnas procentu? Sprieźot pèc reklàmàm masu informácijas lìdzeklos un paskastìtès, pelnat jùs loti labi.
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