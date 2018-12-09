﻿ Врач: необходимо повысить ответственность медиков перед пациентами, Mixnews.lv

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Механизм наказаний - не лучший способ решения проблемы, однако статистика детской смертности свидетельствует о необходимости решать проблему активнее, выделяя индивидуальную ответственность каждого профессионала здравоохранения перед пациентами и их семьями. Такое мнение агентству LETA высказала главврач Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) Ренате Снипе.

В Латвии есть утвержденный график вакцинации новорожденных и детей в медицинских учреждениях, есть также правила, предусматривающие обеспечение новорожденным введение витамина K и профилактических вакцин, указала она.

Снипе считает, что звучащие в публичном пространстве различающиеся мнения общества по вопросам вакцинации свидетельствуют о недостаточности информации и необходимости улучшить знания и понимание этих вопросов.

Медицинским работникам следует активнее информировать молодых родителей о значении проверенной, основанной на доказательствах медицины, о возможных рисках в вопросах, касающихся здоровья детей, считает она.

Отражение сомнительной информации в публичном пространстве вводит общество в заблуждение, и сами медработники должны понимать, насколько большую роль и значение имеет предоставленная ими информация, рекомендации семьям, уверена врач.

Как сообщалось ранее, Инспекция здравоохранения начала проверки в связи со смертью двух детей в ДКУБ, один из которых не получил необходимую вакцину, а второй - обязательную дозу витамина K.

Инспекция получила от Центра контроля и профилактики заболеваний информацию о заболевании коклюшем трехмесячного ребенка, которому не была сделана прививка в соответствии с календарем вакцинации. От врача ДКУБ инспекция получила информацию о втором ребенке, который не получил обязательную дозу витамина K после домашних родов.

Из-за неполученной вакцины и витамина K у этих детей возникли тяжелые осложнения, и оба они умерли в больнице. В ходе проверок Инспекция здравоохранения выяснит обстоятельства случившегося.

Несмотря на усилия врачей, в ДКУБ в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок.

Как сообщили в больнице, один ребенок был болен коклюшем и умер от тяжелых осложнений, так как не был привит от этой болезни. Второй ребенок после домашних родов не получил обязательную дозу витамина K, в результате чего у него возникли нарушения свертывания крови и произошло кровоизлияние в мозг, из-за которого он умер.

"Оба несчастных случая могли не произойти, если бы работники медицинской сферы и родители, заботясь о детях, исходили из современных, основанных на фактических доказательствах данных и проверенной медицинской информации и практики", - заявили специалисты больницы.

ДКУБ распространила открытое письмо, обращаясь к родителям, работникам здравоохранения и каждому, кого заботит жизнь и здоровье детей в Латвии.

В письме подчеркивается, что прививки и прием витамина К являются чрезвычайно важными профилактическими мерами, основной целью которых является уменьшение детской смертности. Прививки делаются в соответствии с календарем вакцинации, точное соблюдение которого имеет большое значение, чтобы защитить детей на критических этапах развития, когда риск выше всего.

Специалисты подчеркивают, что профилактика заболеваний - это права детей, за соблюдение которых ответственны и родители, и медицинские работники.

Медики напоминают, что есть болезни, которые невозможно вылечить, но есть и такие, которые в 21-м веке можно не только вылечить, но и предотвратить риск ими заболеть.

"Отказываясь от вакцинации, отступая от безопасных, проверенных и эффективных принципов лечения, именно мы, взрослые и специалисты, создаем угрозу для жизни детей и их прав на здоровую жизнь", - отмечается в письме.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за период с 2010 года от заболеваний, против которых есть вакцины, в Латвии умерло 15 детей. Причиной их смерти стали коклюш, грипп, туберкулез, гепатит B и гемофильная инфекция.

Восьми умершим детям не было еще и года, шесть были в возрасте от 13 месяцев до семи лет, одному было 17 лет.

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