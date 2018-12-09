﻿ Суд увеличил срок наказания для обвиняемого в участии в сирийском конфликте, Mixnews.lv

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На этой неделе Рижский окружной суд обнародовал сокращенное решение по уголовному делу Мартиньша Гринбергса, который обвинялся в участии в боевых действиях в составе террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Суд приговорил Гринбергса к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщает агентство LETA.

Данным решением суда отменяется приговор суда Видземского предместья, согласно которому Гринбергсу было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также отменено решение Рижского окружного суда приговорить обвиняемого к десяти годам и трем месяцам тюремного заключения.

Суд пояснил, что Гринбергс признан невиновным в преступлениях против человечества, мира или государства или военных преступлениях (часть вторая статьи 89.1 Уголовного закона). Однако суд признал его виновным в незаконном участии в вооруженном конфликте (статья 77.1 Уголовного закона). Это решение еще можно обжаловать. Сообщается, что полное постановление суда будет доступно участникам дела 18 декабря.

Напомним, молодой латвиец был задержан властями Турции, которые приняли решение о его депортации. Под конвоем Полиции безопасности молодой человек был доставлен в Латвию и задержан. Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что житель Броцени Мартиньш Гринбергс хорошо владел английским языком. Когда Гринбергс учился в 12-м классе, он зарегистрировался на одном из мусульманских форумов. В интервью Латвийскому телевидению он заявил, что его захватила идея всемирного халифата и поиски истины.

Гринбергс планировал присоединиться к ИГИЛ не как боец, а как гражданский помощник. По его словам, находясь в Латвии, он не осознавал, насколько на самом деле жестокими методами пользуются террористы.

В своем последнем слове в ноябре 2017 года Гринбергс заявил, что больше не верит в ислам и стал христианином.

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