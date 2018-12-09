﻿ В Риге прошел благотворительный забег Дедов Морозов, Mixnews.lv

В Риге прошел благотворительный забег Дедов Морозов (3)
Общество | 9 декабря 2018 года, 17:16
В воскресенье, 9 декабря, на Домской площади в Риге прошел ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов, сообщает портал Skaties.lv .
Портал отмечает, что пожертвованные в этом году деньги будут направлены на реабилитацию детей с нарушениями опорно-двигательной системы.
Традиционный забег Дедов Морозов состоялся уже в 11-й раз. Маршрут шел через Старую Ригу и составил 1,7 км. В забеге участвовали и взрослые, и дети, и целые семьи.
В целом в благотворительных забегах Дедов Морозов за десять лет приняли участие 6600 человек, в целом на различные проекты было пожертвовано более 115 000 евро.
Фото: Skaties.lv/Annija Meikšāne F64
Правильно, педофилу, ебущему свою внучку, в Риге не место
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На фото одни "Санта Клаусы", пародии на настоящего Деда Мороза...
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чёт они одеты как омериканские санта клаусы, не чё своего нет в этой стране
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