﻿ В Риге прошел благотворительный забег Дедов Морозов, Mixnews.lv

В Риге прошел благотворительный забег Дедов Морозов (3)

фото

Общество | 9 декабря 2018 года, 17:16

В воскресенье, 9 декабря, на Домской площади в Риге прошел ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов, сообщает портал Skaties.lv .

фото

фото

Портал отмечает, что пожертвованные в этом году деньги будут направлены на реабилитацию детей с нарушениями опорно-двигательной системы.

фото

фото

Традиционный забег Дедов Морозов состоялся уже в 11-й раз. Маршрут шел через Старую Ригу и составил 1,7 км. В забеге участвовали и взрослые, и дети, и целые семьи.

фото

фото

фото

фото

В целом в благотворительных забегах Дедов Морозов за десять лет приняли участие 6600 человек, в целом на различные проекты было пожертвовано более 115 000 евро.

Фото: Skaties.lv/Annija Meikšāne F64

Комментарии 3
Рихтер3 минуты назад
Правильно, педофилу, ебущему свою внучку, в Риге не место
Ответить
АЛ24 минуты назад
На фото одни "Санта Клаусы", пародии на настоящего Деда Мороза...
1
Ответить
yes14 минуты назад
чёт они одеты как омериканские санта клаусы, не чё своего нет в этой стране
1
Ответить