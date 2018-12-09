﻿ В Риге прошел благотворительный забег Дедов Морозов, Mixnews.lv

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В воскресенье, 9 декабря, на Домской площади в Риге прошел ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов, сообщает портал Skaties.lv .

Портал отмечает, что пожертвованные в этом году деньги будут направлены на реабилитацию детей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Традиционный забег Дедов Морозов состоялся уже в 11-й раз. Маршрут шел через Старую Ригу и составил 1,7 км. В забеге участвовали и взрослые, и дети, и целые семьи.

В целом в благотворительных забегах Дедов Морозов за десять лет приняли участие 6600 человек, в целом на различные проекты было пожертвовано более 115 000 евро.

Фото: Skaties.lv/Annija Meikšāne F64