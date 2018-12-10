﻿ TV3: суд отказался восстанавливать в должности прокурора, совершившую ДТП, Mixnews.lv

Общество |

Суд отказала бывшему прокурору Диане Бебре-Конраде, которая была уволена в связи с потерей репутации, восстанавливать ее на посту прокурора. Экс-прокурору не удалось также отсудить компенсацию невыплаченной зарплаты в размере 35 000 евро, сообщает передача "Ничего личного" телеканала TV3.

Как отмечают журналисты, несколько лет назад автомобиль, в котором экс-прокурор ехала вместе с мужем - сотрудником Дорожной полиции - и двумя детьми, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованную машину.

Прокурор отказалась уточнять, кто находился за рулем. Когда Бебре-Конраде и ее муж были доставлены в медицинское учреждение, они отказались от проверки на концентрацию алкоголя в организме. Телеканал сообщает, что при этом оба вели себя агрессивно.

После этого случая Бебре-Конраде долго болела и использовала отпуск по уходу за ребенком - это позволило ей избежать дисциплинарной ответственности за истечением срока давности, сообщает телеканал. Административные наказания на прокуроров не распространяются. Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс издал приказ об освобождении Бебре-Конраде от должности в связи с утратой репутации.

Как сообщает TV3, после этого экс-прокурор обратилась в суд с требованием восстановить ее на занимаемой должности, а также компенсировать невыплаченную зарплату на сумму в размере более 35 000 евро. Она признала, что допустила нарушения этики, и объяснила свои действия тем, что был уже поздний вечер, а в машине находились дети.

Административный суд оценивал не вину прокурора в совершении определенного нарушения, а действия Бебре-Конраде после аварии.

"По мнению суда, этого было достаточно - непредоставления информации, отказа от проверки на алкоголь и поведения на месте аварии - для того, чтобы признать утрату репутации. Недопустимо, чтобы в обществе формировалось мнение, что на прокуроров законы не распространяются", - заявил председатель Елгавского судебного дома Мартиньш Биркманис.