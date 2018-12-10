﻿ Долгожданная встреча: Гобземс обсудит с Вейонисом формирование своего правительства, Mixnews.lv

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Сегодня в 15 часов в Рижском замке президент Латвии Раймонд Вейонис встретится с кандидатом на должность премьер-министра Алдисом Гобземсом (KPV LV), рассказали в канцелярии президента.

Как сообщалось, Гобземс отозвал свое начальное предложение о возможном составе Кабинета министров и в ближайшие дни предложит партиям поддержать "правительство, сформированное из беспартийных профессионалов".

Этим шагом Гобземс предлагает сократить число министров в правительстве и возвращается к предвыборным обещаниям, отказавшись от достигнутых после выборов компромиссов. Перед выборами KPV LV обещала сократить число министров до шести, пояснил он.

Остальные партии план Гобземса не поддержали.

По его мнению, сегодня будет один из интереснейших дней в его жизни. Во-первых, ожидается попытка раскола партии KPV LV с целью продолжать старую политику, но Гобземс утверждает, что эта попытка потерпит неудачу. "Партию никто не расколет - ни Мерони, ни Шлесерс, ни кто-либо другой", - заявил политик.

Во-вторых, день будет интересным потому, что Гобземс пойдет к президенту не "с белым флагом", а с тремя видениями ситуации, из которых ни одно не совпадает с тем, о чем писали СМИ в конце недели.

Гобземс заявил, что он для всех послужит примером того, что "бороться надо до конца".