﻿ Детей с целиакией приглашают на безглютеновую елочку, Mixnews.lv

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Уже восьмой год подряд латвийское общество пациентов с целиакией "Жизнь без глютена" проводит в Риге елочку для детей, которые не могут употреблять в пищу продукты с глютеном. В этом году мероприятие проходит при поддержке департамента благосостояния Рижской думы. Дети с целиакией из малообеспеченных семей могут бесплатно участвовать в мероприятии.

Елочка будет проходить 16 декабря 2018 года в начальной школе Валдиса Залиша.

Детей ждут как классическая встреча с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, так и творческие мастерски. Ребята смогут поучаствовать в мастерской по разукрашиванию безглютеновых пипаркукас сахарной глазурью, а также сотворить браслет из стеклянных бусинок.

В мероприятии могут участвовать дети, говорящие как на латышском, так и на русском языке. После праздника каждый участник получит подарок с безглютеновыми угощениями. Благодарим за поддержку предоставившие разнообразные и вкусные подарки организации: производителя безглютеновой продукции Schär, OriBalt Rīga, компанию Nestle, а также зерновые крекеры Krippu.

Дети с целиакией из нуждающихся или малообеспеченных семей смогут участвовать в мероприятии бесплатно. Общество "Жизнь без глютена" в течение всего года оказывает особую поддержку детям с целиакией из нуждающихся и малообеспеченных семей: предлагаются бесплатные безглютеновые продукты питания и участие в летних лагерях и новогодних мероприятиях.

Больше информации о мероприятии здесь. Заявка на участие здесь.

Фото из Flickr/johnrmrn