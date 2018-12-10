﻿ Дело № 1918-2018: о Госполиции снят документальный фильм, Mixnews.lv

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На прошлое неделе Государственная полиция Латвии отметила столетний юбилей, а в конце недели был представлен документальный фильм "Дело № 1918 – 2018", сообщает в своем Twitter полиция.

Ja nedēļas nogalē nepaspēji noskatīties filmu "Lietas Nr. 1918 - 2018", to vēl var redzēt šeit: https://t.co/K3rWyIKUZk — Valsts policija (@Valsts_policija) 10 декабря 2018 г.

Как рассказала снимавшийся в этом фильме актер Лиепайского театра Каспар Годс, в честь столетия сняли три фильма – два других посвящены работе пожарных и пограничников.

"В нашем фильме рассказывается о методах расследования. Там три громких дела: Каупенс, второй был Роголев, которого я сыграл, и третий – имантский педофил. Как это все расследовалось, как их поймали. Роголев – это был насильник и убийца в 70-х, где-то 16 жертв, там было громкое дело, потому что он сам в органах работал, он знал все эти методы, как его можно поймать, потому он стал очень таким неуловимым и опасным, и он не боялся", - рассказал он.

Фильм можно посмотреть здесь.

Напомним, в честь столетия в этом году были презентованы автомобили Госполиции с новым трафаретом, а также прошла презентация новой формы, в том числе были представлены и светоотражающие аксесуары для служебных собак.