﻿ Дело № 1918-2018: о Госполиции снят документальный фильм, Mixnews.lv

Дело № 1918-2018: о Госполиции снят документальный фильм (5)

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Общество | 10 декабря 2018 года, 10:25

На прошлое неделе Государственная полиция Латвии отметила столетний юбилей, а в конце недели был представлен документальный фильм "Дело № 1918 – 2018", сообщает в своем Twitter полиция.

Как рассказала снимавшийся в этом фильме актер Лиепайского театра Каспар Годс, в честь столетия сняли три фильма – два других посвящены работе пожарных и пограничников.

"В нашем фильме рассказывается о методах расследования. Там три громких дела: Каупенс, второй был Роголев, которого я сыграл, и третий – имантский педофил. Как это все расследовалось, как их поймали. Роголев – это был насильник и убийца в 70-х, где-то 16 жертв, там было громкое дело, потому что он сам в органах работал, он знал все эти методы, как его можно поймать, потому он стал очень таким неуловимым и опасным, и он не боялся", - рассказал он.

Фильм можно посмотреть здесь.

Напомним, в честь столетия в этом году были презентованы автомобили Госполиции с новым трафаретом, а также прошла презентация новой формы, в том числе были представлены и светоотражающие аксесуары для служебных собак.

Комментарии 5
Latviešu Patriots2 часа назад
Sniegt atbalstu policijai ir katra likumpaklausīga Latvijas pilsoņa svēts pienākums!
2
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Latviešu Patriots1 час назад
Kremļa trolli, ej dillēs!
1
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Patriot2 часа назад
Izbàz tik degunu pretvalstiskais, uzreiz uzzinàsi kas ir policija.
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