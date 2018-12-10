﻿ "Мама, скажи, чтобы меня не били": родители заявили о насилии в школе-интернат, Mixnews.lv

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Аудиозапись, имеющаяся у родителей одного из первоклассников, зафиксировала нарушения прав учащихся 1-й Елгавской основной школы-интерната, сообщает rus.LSM.LV

Матери учеников пожелали сохранить анонимность, так как опасаются мести детям. Одна из них рассказала, что у семьи уже были проблемы после высказывания претензий отдельным педагогам. Например, их неожиданно посетили представители сиротского суда. Другая мать первоклассника поняла, что дело неладно, когда учительница "открыла охоту" на одного из детей.

"Мой сын в первом классе говорил плохо. У него нарушения речи и движений. Он меня однажды вечером дома попросил, сидя в коридоре: мама, скажи, чтобы меня не били"- поделилась она.

С целью выяснить, что происходит в классе, родители негласно сделали аудиозапись. На ней слышно, как педагог разговаривает с детьми на повышенных тонах, резко раздает приказы.

Из аудиозаписи также следует, что учеников не пускают отлучиться в туалет. Но все границы, по оценке родителей, учительница перешла, когда какой-то ребенок, судя по всему, стукнул товарища.

"Я велю всем детям тебя "нечаянно" ударить. Нечаянно! Как нечаянно можно подойти оттуда и нечаянно ударить? У тебя маму дома тоже кто-то бьет? Нечаянно. Что?", - заявила учительница.

"Мы эту информацию изложили в заявлении и приложили смонтированную аудиозапись, подали для оценки в Госполицию. В данный момент ждем ответа. В зависимости от того, каким будет решение полиции, мы предпримем дальнейшие действия", — рассказала директор интерната Гунда Балоде.