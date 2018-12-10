﻿ Семья Бункуса заплатит полмиллиона евро раскрывшему убийство, Mixnews.lv

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Семья убитого адвоката, администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса объявила вознаграждение в размере 500 тыс. евро за раскрытие его убийства, сообщил брат убитого Кристап Бункус.

Вознаграждение посредством СМИ и социальных сетей объявлено в 30 странах.

Семья убитого просит предоставлять любую информацию об идентичности и местонахождении заказчиков, исполнителей и тех, кто поддержал убийство, о маршруте их перемещения до и после 30 мая 2018 года, а также любую другую информацию. Вознаграждение будет выплачено из средств семьи Бункуса.

"Убийство Мартиньша Бункуса подтверждает, что влиятельные лица могут свободно реализовывать свои интересы в Латвии брутальными, бандитскими методами. До сего момента ни исполнители убийства, ни заказчики не найдены. Поэтому мы, семья Мартиньша Бункуса, хотим поддержать расследование и объявляем вознаграждение, причем в международном масштабе", - заявил брат убитого адвоката.

В анализе полученной информации семья Бункуса будет сотрудничать с профессиональными юристами, которые обеспечат полную конфиденциальность информации и сотрудничество с государственным следственными органами.

Лица, располагающие ценной информацией, могут сообщать о ней по телефону + 371 24 339 339 или по электронной почте atlidziba@protonmail.com.

Ранее сообщалось, что семья убитого Бункуса подала в суд Видземского предместья Риги иск против бывшего присяжного адвоката, кандидата на должность премьер-министра Алдиса Гобземса, об отзыве не соответствующей действительности и клеветнической информации и взыскании имущественной компенсации.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая.

Фото: pixabay.com