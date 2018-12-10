﻿ Служебная овчарка на латвийской границе родила 14 щенков, Mixnews.lv

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В Центре кинологии Государственного пограничного колледжа служебная овчарка родила за раз 14 щенков. Благодаря этому радостному событию план по рождению собак перевыполнен с запасом, передает LNT.

6 девочек и 8 мальчиков — 14 малышей родились за раз от бельгийской овчарки Валатон. Все щенки абсолютно здоровы.

Сейчас песикам всего месяц и одна неделя, однако их тренировки уже начались.

"Щенки привыкают к различным условиям среды. К разным предметам, к разным шумам. Для них мы сделали специальные погремушки из бутылок. Они прикасаются, слышат звук, а мы смотрим, кто самый трусливый, кто бежит, кто уворачивается. Нам нужно, чтобы щенок был заинтересован", — рассказывает главный инспектор Центра кинологии Артур Артамонов.

Кинологов такой наплыв собак радует. В стране служебных собак не хватает. К тому же, подобный прирост помогает сэкономить бюджетные средства, ведь хорошие щенки бельгийских овчарок стоят около 700 евро в Латвии и за 1500 евро за границей.