﻿ Служебная овчарка на латвийской границе родила 14 щенков, Mixnews.lv

Служебная овчарка на латвийской границе родила 14 щенков (5)

фото

Общество | 10 декабря 2018 года, 12:19

В Центре кинологии Государственного пограничного колледжа служебная овчарка родила за раз 14 щенков. Благодаря этому радостному событию план по рождению собак перевыполнен с запасом, передает LNT.

6 девочек и 8 мальчиков — 14 малышей родились за раз от бельгийской овчарки Валатон. Все щенки абсолютно здоровы.

Сейчас песикам всего месяц и одна неделя, однако их тренировки уже начались.

"Щенки привыкают к различным условиям среды. К разным предметам, к разным шумам. Для них мы сделали специальные погремушки из бутылок. Они прикасаются, слышат звук, а мы смотрим, кто самый трусливый, кто бежит, кто уворачивается. Нам нужно, чтобы щенок был заинтересован", — рассказывает главный инспектор Центра кинологии Артур Артамонов.

Кинологов такой наплыв собак радует. В стране служебных собак не хватает. К тому же, подобный прирост помогает сэкономить бюджетные средства, ведь хорошие щенки бельгийских овчарок стоят около 700 евро в Латвии и за 1500 евро за границей.

Комментарии 5
Ну очень33 минуты назад
*ответственная* собачуха! Молодчина .
Ответить
Адельфина12 минут назад
Нет, просто бедную собаченцию так перепугали российской угорозой. )))) Вот она и разродилась как могла.
Ведь собаки людям верят!
Эх, знали б, кому.....
2
Ответить
yes30 минут назад
Анжела,дакуя видела пограничных собак наводящих порядок в городах? ))) Ну ты баба и дуууура
они наверно границы между районами патрулируют ХА ХА ХА
Ответить