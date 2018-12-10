﻿ Пожар на Калнциема: у развалины внезапно сменился владелец, Mixnews.lv

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В понедельник, 10 декабря, Рижская дума на заседании Комитета городской собственности рассмотрела вопрос о принудительном приведении в порядок сгоревшего заброшенного дома в Пардаугаве. Об этом пишет Skaties.lv .

Кроме того, как сообщает портал, у развалины на улице Калнциема 2B сменился хозяин - кем является новый собственник дома, пока неизвестно.

На данный момент дом находится в очень плачевном состоянии и Рижская дума обещает наложить основательные штрафы на хозяина здания, если оно не будет приведено в порядок. Как пишет Skaties.lv, штрафы могут достичь нескольких десятков тысяч евро в неделю.

На заседании в Рижском самоуправлении было озвучено мнение, что развалина на улице Калнциема была подожжена злонамеренно, поскольку горение было констатировано в трех разных местах одновременно.

Как пишет Skaties.lv, 30 ноября представители городского стройуправления убедились в том, что нанятые бывшими владельцами строители начали работы по демонтажу опасны частей здания. Однако работы по демонтажу были проведены с улицы с помощью техники снаружи по той причине, что внутри дома находиться было опасно. Сейчас все работы по демонтажу развалины прекращены, кроме того, пару дней назад дом был продан на аукционе.

Руководитель заседания Комитета городской собственности Олег Буров заявил, что если владельцы дома не продолжат демонтаж опасных частей здания, уже во вторник, 11 декабря, им займутся приглашенные думой специалисты.

"На данный момент у нас нет информации о том, кто является новым владельцем дома, мы не знаем, с кем продолжать диалог. Имеющаяся в нашем распоряжении информация свидетельствует, что оплату за покупку здания нужно внести до 10 января - тогда, скорее всего, и будет известна личность нового хозяина, но мы не можем так долго ждать", - отметил депутат.

Буров также рассказал о том, что на данный момент по делу случившегося возбужден уголовный процесс. Обнаруженные доказательства свидетельствуют о том, что пожар начался около 4.00 - в трех местах одновременно.

"Вряд ли это произошло случайно, больше информации о случившемся у меня нет", - заявил политик.

Напомним, пожар в заброшенном доме на улице Калнциема начался 25 ноября, потушить его удалось лишь 28 ноября.

Общая площадь горения на этажах и крыше здания составила 4650 кв.м.

В полиции начат уголовный процесс о пожаре. Государственная пожарно-спасательная служба допускает, что произошел злонамеренный поджог.

Фото: Skaties.lv/Jānis Zvērs/TV3 Ziņas