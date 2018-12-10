﻿ Maxima: пользователи соцсетей выбрали новый формат мешочка для покупок, Mixnews.lv

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Maxima Latvija впервые с помощью пользователей социальных сетей выбрала новый дружественный для окружающей среды бумажный мешочек для покупок.

В этом месяце Maxima дополнила предложение дружественных для окружающей среды мешочков специальным бумажным мешочком, который теперь доступен в дополнение к уже привычным мешкам из перерабатываемых материалов, эко и сумкам из ткани.

Таким образом предприятие содействует уменьшению потребления полиэтиленовых мешочков, предлагая им альтернативу. Внешний вид и дизайн мешочка помогли определить фолловеры Maxima в социальных сетях, выбрав фольклоризированный #Maisiņš vaig, который в юмористической форме призывает потребителей задуматься о своих привычках в потреблении упаковки.

"Каждый покупатель Maxima может проявить заботу об окружающей среде, выбирая как более дружественные для окружающей среды продукты из нашего широкого ассортимента, так и их упаковку. Я удовлетворен тем, что мы можем предложить несколько видов упаковки, дружественной для окружающей среды. Мы уже ранее призывали задуматься о большом потреблении мешков, предлагая реже использовать их для фасовки овощей и фруктов. Теперь в наших магазинах есть еще одна альтернатива, и мы надеемся, что люди приобретут в своей повседневной жизни привычки, дружественные для окружающей среды", - говорит член правления Maxima Latvija Янис Ванагс.

Ради долгосрочности среды к предложению дружественных природе мешочков Maxima Latvija добавила еще один – бумажный мешочек, который разлагается, не оставляя длительных следов в природе. Новые мешочки понравились людям, что подтверждает организованный предприятием опрос в Facebook, в котором эти мешочки опередили полиэтиленовые мешочки и сумки из перерабатываемых материалов. Радует то, что многие участники опроса признали, что уже активно используют дружественные для окружающей среды мешочки и тканевые сумки, заботясь тем самым о природе. Уверенную поддержку бумажным мешочкам выразили 65% участников опроса, который Maxima провела в Facebook этой осенью.

Maxima Latvija уже давно реализует в своей деятельности инициативы, дружественные для окружающей среды, и первым из предприятий розничной торговли еще в 2008 году полностью отказалась от больших бесплатных пластиковых мешков.

Также уже давно полиэтиленовые мешочки у касс магазинов Maxima сменились мешочками с добавкой EPI, которая обеспечивает более быстрое разложение в природе.

Maxima Latvija также предлагает клиентам покупать тканевые мешки и картонные коробки, то есть более дружественную для окружающей среды упаковку. Кроме того, в магазинах, в которых это возможно, развесные кулинарные продукты кладутся не в пластиковые мешочки, а завертываются в бумагу для упаковки продуктов питания.