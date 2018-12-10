﻿ В Риге осквернен мемориал советским воинам, Mixnews.lv

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В Риге осквернили мемориал советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Памятник установлен на Братском кладбище в Зиепниеккалнсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Латвия.

"В Рижском районе Зиепниеккалнс на ул. Грауду 22, неизвестные, устроив притон на Братском кладбище, осквернили могилу павших воинов. На памятнике отбит у солдата нос, осколки стекла свидетельствуют о том, что о памятник разбивали бутылки", - написал на своей странице в Facebook латвийский активист Александр Жгун.

Он добавил, что на памятнике и бордюрах вандалы оставили оскорбительные надписи.

Жгун вызвал полицейских, чтобы те зафиксировали акт вандализма, однако, по его словам, служители правопорядка не появились и через два часа.

В итоге ему пришлось приехать в участок и написать заявление. На большом воинском кладбище в Зиепниеккалнсе погребены несколько тысяч советских военнопленных, погибших в 1941-1944 годах и сотни жертв Холокоста. Здесь также захоронены останки бойцов, найденных поисковиками.

Сейчас на мемориале в Зиепниеккалнсе значится только одно имя - "Владимира Корчагина из гвардейской Панфиловской дивизии". Но благодаря оцифрованным документам установлены имена еще двух тысяч военнопленных.

Это не первый случай, когда в Латвии оскверняют или сносят памятники советским воинам. В июле 2016 года неизвестные осквернили монумент в городе Субате на границе с Литвой. В августе того же года местные националисты снесли памятник, установленный в честь советских моряков в городе Лимбажи.

Фото: facebook.com/Александр Жгун