﻿ Зарубежные фармацевты: наценки на лекарства в Латвии самые большие в Балтии, Mixnews.lv

Общество |

Производители лекарств обвиняют в дороговизне медикаментов оптовые компании и аптеки, пишет Diena.

Международная ассоциация инновационных фармацевтических фирм (SIFFA) в очередной раз заявила, что нужно пересмотреть размер максимальной разрешенной наценки на лекарства для оптовых компаний и аптек, из-за которой часть лекарств у нас дороже, чем в Литве и Эстонии.

SIFFA заявила также, что для уменьшения цен на лекарства нужно уменьшить ставку НДС, которая является в Латвии одной из самых высоких в Евросоюзе.

Проанализировав цены на более чем 40 компенсируемых и не компенсируемых государством рецептурных и безрецептурных лекарств, ассоциация пришла к выводу, что почти во всех случаях наценка оптовиков и аптек в Латвии выше, чем в Литве и Эстонии.

Латвийские пользователи соцсетей не раз сравнивали цены на медикаменты в странах Балтии, а также в других европейских странах. Люди выражали возмущение, что некоторые лекарства в Латвии в разы дороже, чем в Литве и Эстонии.

Между тем, как считает председатель правления Ассоциации владельцев аптек Янис Либкенс, в Латвии следовало бы снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на лекарства по меньшей мере до установленной в Литве в размере 5%.

На вопрос, как владельцы аптек относятся к снижению НДС на лекарства, он ответил, что одно дело - то, чего могут хотеть владельцы аптек, и другое - финансовые возможности государства. В Эстонии и Литве НДС на лекарства ниже, чем в Латвии, и если не практикуется освобождение от НДС на лекарства как такового, то следует ввести его ставку в размере 5%, как в Литве.

На его взгляд, идеально было вообще освободить лекарства от НДС, так как государство в большой мере просто перекладывает деньги из одного кармана в другой.

"Если округлить 200 млн евро, которые тратятся из государственного кошелька на компенсируемые лекарства, то 12% из них возвращаются в Госказну в виде НДС. Если бы НДС на лекарства не было, и эти 12% закладывались в бюджет, то можно представить, на сколько дополнительно можно было бы оплатить лечение болезней. Это была бы большая выгода для пациентов", - пояснил Либкенс.