﻿ На Румбуле построят крытый спортивный комплекс, Mixnews.lv

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На Румбуле построят крытый спортивный комплекс (6)

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Общество | 10 декабря 2018 года, 21:00

Комитет Рижской думы по городскому развитию сегодня одобрил план передать на общественное обсуждение локальную планировку, предусматривающую строительство на ул. Маскавас в Риге нового спорткомплекса с закрытой лыжной трассой.

Здесь планируется создать торговый центр со спортивным комплексом и благоустроенным публичным внешним пространством. Планировка касается территории площадью 2,5 га в окрестностях Румбулы, расположенной в юго-восточной части города между Даугавой и железнодорожной линией Рига-Даугавпилс напротив торгового центра "Zoom".

Локальную планировку предложило владеющее земельным участком ООО "Marno J", разработало - ООО "prX". Максимальная высота застройки на этой территории - шесть этажей, а лыжная трасса может быть на 45 м выше.

Планируется, что общественное обсуждение и получение заключений ответственных структур займет четыре недели.

ООО "Marno J" учреждено в 2001 году и занимается сдачей в аренду и управлением недвижимостью. 95,7% его акций принадлежат Елене Сагателян, 4,3% - зарегистрированному в Армении предприятию "LLC Marnoe Elite Real Estate".

В 2017 году оборот предприятия составил 7,40 млн евро, прибыль - 3,44 млн евро.

Комментарии 6
А зачем ? 1 час назад
Лучше санно-бобслейную трассу для Дукуксов.Назвать им.Цукурса.Деньги те же ,а какая гордость будет.
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Строить1 час назад
на каких условиях? Ты ,который все время плюешься слюной от злости.что твои налоги Ушаков тратит не так,согласен отдать свои налоги,чтобы построили бюджетные дома для малообеспеченных и раздали квартиры бесплатно ??? как при социализме?? Ну тогда ты просто товарищ Сухов!.А жилье для тех ,кто покупает квартиры,строится постоянно. При капитализме все продается ,а не раздается.Забыл?
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Иван1 час назад
Надо строить только жилье,а остальное запретить но рд -уродка согласоская.
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