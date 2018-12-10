﻿ На Румбуле построят крытый спортивный комплекс, Mixnews.lv

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Комитет Рижской думы по городскому развитию сегодня одобрил план передать на общественное обсуждение локальную планировку, предусматривающую строительство на ул. Маскавас в Риге нового спорткомплекса с закрытой лыжной трассой.

Здесь планируется создать торговый центр со спортивным комплексом и благоустроенным публичным внешним пространством. Планировка касается территории площадью 2,5 га в окрестностях Румбулы, расположенной в юго-восточной части города между Даугавой и железнодорожной линией Рига-Даугавпилс напротив торгового центра "Zoom".

Локальную планировку предложило владеющее земельным участком ООО "Marno J", разработало - ООО "prX". Максимальная высота застройки на этой территории - шесть этажей, а лыжная трасса может быть на 45 м выше.

Планируется, что общественное обсуждение и получение заключений ответственных структур займет четыре недели.

ООО "Marno J" учреждено в 2001 году и занимается сдачей в аренду и управлением недвижимостью. 95,7% его акций принадлежат Елене Сагателян, 4,3% - зарегистрированному в Армении предприятию "LLC Marnoe Elite Real Estate".

В 2017 году оборот предприятия составил 7,40 млн евро, прибыль - 3,44 млн евро.