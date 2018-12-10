﻿ Bezvests: найден пропавший в Ганновере 29-летний латвиец, Mixnews.lv

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29-летний Валерий Вансович, пропавший 26 ноября 2018 года в Ганновере (Германия), найден живым и сейчас находится в безопасности, об этом семья сообщила волонтерам из поисковой организации Bezvests.

Bezvests.lv и портал Mixnews ,лагодарит всех за помощь в распространении информации. звонили в Bezvests.lv и предлагали свою помощь в поиске человека.