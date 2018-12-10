﻿ Bezvests: найден пропавший в Ганновере 29-летний латвиец, Mixnews.lv

Bezvests: найден пропавший в Ганновере 29-летний латвиец (3)

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Общество | 10 декабря 2018 года, 19:38

29-летний Валерий Вансович, пропавший 26 ноября 2018 года в Ганновере (Германия), найден живым и сейчас находится в безопасности, об этом семья сообщила волонтерам из поисковой организации Bezvests.

Bezvests.lv и портал Mixnews ,лагодарит всех за помощь в распространении информации. звонили в Bezvests.lv и предлагали свою помощь в поиске человека.

Комментарии 3
Ну не только1 час назад
Спасает и ищет не только"Bezvests.LV"но и сильно,очень сильно помогает "Zitdot.LV" в отличии от прогнивших министерств и зажравшегося и охреневшего в конец правительства.
Уважуха и поклон таким организациям и просто людям. СПАСИБО!
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Рижанин1 час назад
Какая всё-таки хорошая организация Bezvests.
Кто организовал её, кто финансирует - хотелось бы знать больше о них.

Всякий раз когда они кого-нибудь находят чувствуешь радость за найденых или спасённых и благодарность людям, которые помогли.
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Рижанин1 час назад
О "Zitdot.LV" я не читал - непонятно почему об их деятельности так мало рассказывают людям?

Это очень хорошо, что у нас в Латвии есть две такие замечательные организации.
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