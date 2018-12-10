﻿ Bezvests: найден пропавший в Ганновере 29-летний латвиец, Mixnews.lv

Bezvests: найден пропавший в Ганновере 29-летний латвиец (3)
Общество | 10 декабря 2018 года, 19:38
29-летний Валерий Вансович, пропавший 26 ноября 2018 года в Ганновере (Германия), найден живым и сейчас находится в безопасности, об этом семья сообщила волонтерам из поисковой организации Bezvests.
Bezvests.lv и портал Mixnews ,лагодарит всех за помощь в распространении информации. звонили в Bezvests.lv и предлагали свою помощь в поиске человека.
Уважуха и поклон таким организациям и просто людям. СПАСИБО!
Кто организовал её, кто финансирует - хотелось бы знать больше о них.
Всякий раз когда они кого-нибудь находят чувствуешь радость за найденых или спасённых и благодарность людям, которые помогли.
Это очень хорошо, что у нас в Латвии есть две такие замечательные организации.