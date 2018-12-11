﻿ Несовершенство системы э-здравоохранения не позволяет выписывать направления, Mixnews.lv

Общество |

С 1 января 2019 года подготовка направлений в системе электронного здравоохранения (э-здравоохранения) станет обязательной, однако на собрании членов Латвийской ассоциации семейных врачей выяснилось, что никому из участников собрания в течение последней недели выписать направление в этой системе не удалось, сообщила президент ассоциации Сармите Вейде.

Портал э-здравоохранения предусмотрен только для выписывания направлений на консультации специалистов, список диагнозов неполный, хаотичный и им сложно пользоваться, к тому же нельзя прикрепить результаты анализов, неизвестно, можно ли будет повторить э-направление, есть и другие проблемы, пояснила она.

На прошлой неделе Национальная служба здравоохранения разослала семейным врачам напоминание о том, что с 1 января 2019 года в Латвии планируется начать использование э-направлений, и сообщила, что сейчас функциональность э-направления тестируют интеграторы и разработчики.

Вейде считает, что так как э-направление в данный момент не действует, и семейные врачи не могут протестировать его даже добровольно, его объявленное введение и полноценное использование с нового года невозможно.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download