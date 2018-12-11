﻿ В маршруты 39 и 56 автобусов будут внесены изменения, Mixnews.lv

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Предприятие Rīgas satiksme сообщает, что с 15 декабря будут внесены изменения в маршрутах движения 39 и 56 автобусов. В дальнейшем эти автобусы пойдут по улице Балтэглю до новой остановки Lāčupes kapi.

Существующая остановка Lāčupes kapi по маршруту 39 и 56 автобусов будет переименована в Baltegļu iela.

Начиная с 15 декабря, у автобуса маршрута 39 будет новое расписание движения по рабочим и выходным дням.

_Фото: wikipedia.org/wiki/Dezidor _