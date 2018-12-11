﻿ Эксперт: пенсионеры берут кредиты на лекарства и медуслуги, Mixnews.lv

Эксперт: пенсионеры берут кредиты на лекарства и медуслуги (4)

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Общество | 11 декабря 2018 года, 10:11

Латвийские пенсионеры часто оформляют потребительские кредиты для того, чтобы купить медикаменты или оплатить необходимое лечение. Об этом рассказала глава отделений PNB banka в Курземе Агнесе Черневска, пишет La.lv.

"Медицинские услуги сваливаются на пожилых людей как снег на голову. Потребительские кредиты в таких условиях для них являются решением проблемы», - пояснила Черневска.

Он добавила, что чаще всего причиной для получения кредита служат именно незапланированные расходы, но есть и такие клиенты, кто берет кредит на ремонт жилья или оплату учебы.

По словам специалиста, спрос на кредиты растет по мере приближения праздников.

«Люди не всегда адекватно оценивают свою способность погашать кредит, прежде чем его запрашивать. Напомню, что если платежеспособность клиента не соответствует норме, кредит не выдается» - сказала Черневска.

Напомним, как ранее писал Mixnews, как заявил председатель правления Ассоциации владельцев аптек Янис Либкенс, в Эстонии и Литве НДС на лекарства ниже, чем в Латвии.

На его взгляд, идеально было вообще освободить лекарства от НДС, так как государство в большой мере просто перекладывает деньги из одного кармана в другой.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Майк21 минуту назад
Это лотвийский успех,епта. В ульманисовской латвии так же примерно было. Отец рассказывал.
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Лёликменьше минуты назад
Эксперт: пожилые люди берут кредиты на лекарства и медуслуги
Трагедия в Плявниеках: около парикмахерской повесился пожилой мужчина
+++ Я уже совсем запутался , то ли надо больше санкций против России , то ли дебилов во власти заменить , пусть старшие латышские товарищи решают...
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k3 минуты назад
Šādā situācījā pie tādiem nodokļiem valstij būtu labāk jārūpējas par saviem iedzīvotājiem.
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