﻿ Эксперт: пенсионеры берут кредиты на лекарства и медуслуги, Mixnews.lv

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Латвийские пенсионеры часто оформляют потребительские кредиты для того, чтобы купить медикаменты или оплатить необходимое лечение. Об этом рассказала глава отделений PNB banka в Курземе Агнесе Черневска, пишет La.lv.

"Медицинские услуги сваливаются на пожилых людей как снег на голову. Потребительские кредиты в таких условиях для них являются решением проблемы», - пояснила Черневска.

Он добавила, что чаще всего причиной для получения кредита служат именно незапланированные расходы, но есть и такие клиенты, кто берет кредит на ремонт жилья или оплату учебы.

По словам специалиста, спрос на кредиты растет по мере приближения праздников.

«Люди не всегда адекватно оценивают свою способность погашать кредит, прежде чем его запрашивать. Напомню, что если платежеспособность клиента не соответствует норме, кредит не выдается» - сказала Черневска.

Напомним, как ранее писал Mixnews, как заявил председатель правления Ассоциации владельцев аптек Янис Либкенс, в Эстонии и Литве НДС на лекарства ниже, чем в Латвии.

На его взгляд, идеально было вообще освободить лекарства от НДС, так как государство в большой мере просто перекладывает деньги из одного кармана в другой.

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