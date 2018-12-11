﻿ На набережной в Риге могут ввести ограничения на число людей, Mixnews.lv

На набережной в Риге могут ввести ограничения на число людей (4)

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Общество | 11 декабря 2018 года, 11:13

Исходя из мер безопасности, можно установить максимальное число людей, которые могли бы участвовать в мероприятиях на набережной 11 ноября в Риге, сказал в интервью телеканалу LNT министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он отметил, что после праздничного шоу-фейерверка в честь столетия Латвии, 100 тысяч человек, которые собрались его посмотреть, не знали
как безопасно покинуть место его проведения.

Несколько ответственных органов провели совещание и обсудили вопросы безопасности на массовых мероприятиях. Решения еще не приняты, так как предложения ожидаются в письменном виде, рассказал он.

У каждого места есть известный лимит количества людей, которое оно может принять, поэтому и надо внести ясность в вопрос о том, сколько людей одновременно может вместить набережная 11 ноября, и сделать это должны ответственные службы.

Козловскис провел аналогию с концертами, например, в спортивных аренах, где тоже установлено максимальное число людей, которые могут на них присутствовать.

Министр считает также, что на подобных массовых мероприятиях следует разбить места их проведения на сектора и предусмотреть, например, сектор для родителей с детьми.

Комментарии 4
Правильно1 час назад
Зачем смотреть на пидаров
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Ъ1 час назад
Да после такой лажи что было на 18 ноября на набережную пойдут только отбитые патриоты,нахер такие празденства.
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Ну если20 минут назад
невозможно заставить себя постоять 10-15 минут спокойно на месте,особенно если ты в центре толпы,то лучше сидеть дома и учить физику,ибо скорость движения и начало движения этой массы людей подчиняется только законам физики.Если плюешь на эти законы по неграмотности или дурости ,то получаешь давку и хаос.Вот такое современное слюнтяйство получается.
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