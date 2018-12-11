﻿ На набережной в Риге могут ввести ограничения на число людей, Mixnews.lv

Общество |

Исходя из мер безопасности, можно установить максимальное число людей, которые могли бы участвовать в мероприятиях на набережной 11 ноября в Риге, сказал в интервью телеканалу LNT министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он отметил, что после праздничного шоу-фейерверка в честь столетия Латвии, 100 тысяч человек, которые собрались его посмотреть, не знали

как безопасно покинуть место его проведения.

Несколько ответственных органов провели совещание и обсудили вопросы безопасности на массовых мероприятиях. Решения еще не приняты, так как предложения ожидаются в письменном виде, рассказал он.

У каждого места есть известный лимит количества людей, которое оно может принять, поэтому и надо внести ясность в вопрос о том, сколько людей одновременно может вместить набережная 11 ноября, и сделать это должны ответственные службы.

Козловскис провел аналогию с концертами, например, в спортивных аренах, где тоже установлено максимальное число людей, которые могут на них присутствовать.

Министр считает также, что на подобных массовых мероприятиях следует разбить места их проведения на сектора и предусмотреть, например, сектор для родителей с детьми.