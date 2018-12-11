﻿ Re:Baltica: девять из десяти самых неуспевающих школ Риги - русские, Mixnews.lv

Общество |

Журналист и основатель центра Re:Baltica Инга Сприньге сравнила рейтинги успеваемости в рижских средних школах с самыми плохими оценками на централизованных экзаменах в течение нескольких лет. Журналист пришла к выводу, что именно у учеников школ нацменьшинств самые плохие результаты, пишет Rus.db.lv.

Из 102 общеобразовательных школ Риги в конце списка оказались школы с русским языком обучения. Из 66 443 учеников столицы в школах нацменьшинств обучаются почти 25 000 детей. При этом согласно данным Минобразования, более 4 500 детей учатся именно в тех девяти средних школах Риги, которые находятся в ТОП-10 по низкой успеваемости. Сприньге указывает на то, что латышская школа в этой десятке только одна. Она подчеркнула, что на такие показатели не повлияла сдача экзамена по латышскому языку в 12-м классе в русских школах.

Журналист предположила, что низкая успеваемость в русских школах объясняется несколькими причинами. Например, школ нацменьшинств в Риге слишком много, а учеников слишком мало. Как следствие - маленькая нагрузка влечет за собой маленькую зарплату. Маленькая зарплата означает, что сложно найти хороших учителей, так как они уходят в более крупные и престижные школы.

Вторая причина - мало учителей. В качестве третьего фактора исследователь указывает на сегрегацию школьников по оценкам. Бесплатный билет на автобус дал возможность детям уехать в школы в центре, которые считаются лучшими.

Четвертым пунктом значится плохое знание латышского языка.

«Доказательство тому – опыт Рижского Техникума туризма и творческой индустрии, являющегося одной из самых крупных профессиональных школ в стране и принимающего воспитанников после 9-го класса. В прошлом учебном году из 800 принятых воспитанников 32% не смогли успешно выполнить диагностирующую работу по латышскому языку и литературе, которая была приспособлена «к уровню даже чуть ниже среднего по стране», - признала заместитель директора школы Гунта Шмаукстеле.

Фото: videoblocks.com