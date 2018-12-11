﻿ За 15 лет Ziedot.lv пожертвовано 40 млн евро (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Благотворительной организации Ziedot.lv за 15 лет пожертвовано 40 млн евро, в том числе 24 млн евро пожертвовали частные лица, остальную сумму - предприятия, сообщила представитель организации Илзе Ошане.

Самая маленькая сумма полученного за один раз пожертвования - 1 цент, самая большая - 600 тыс. евро.

Сегодня, 11 декабря, организация отмечает 15-летие своей деятельности.

За эти годы помощь получили не менее 350 тыс. или свыше 17% жителей. За 15 лет были запрошены пожертвования на 3 263 благотворительных проекта.

20 млн евро пожертвований были направлены на покрытие расходов на лечение и реабилитацию жителей, включая детей, и оплату медикаментов, 12 млн евро - на решение социальных проблем, 8 млн евро через Ziedot.lv получили другие неправительственные организации, приюты для животных, суповые кухни, дневные центры, летние лагеря, программы стипендий, Земессардзе, талантливая молодежь.

Среднестатистический жертвователь - в возрасте 25-45 лет, средняя сумма одного пожертвования - 10 евро. 45% жертвователей хотят остаться анонимными.

Ziedot.lv получает пожертвования не только от жителей Латвии, но и из 30 с лишним зарубежных стран. Все популярнее становятся онлайн пожертвования в интернете, отметила Ошане.

Руководитель Ziedot.lv Рута Диманта благодарит всех, кто вместе с Ziedot.lv помогает жителям Латвии.