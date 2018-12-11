﻿ Приносим извинения: организаторы шоу "Маша и медведь" приглашают на концерт, Mixnews.lv

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Детское шоу "Маша и медведь", которое должно было состояться 3 декабря в Рижском Доме конгрессов, но в результате отменилось, все-таки состоится 14 декабря, сообщают организаторы представления, компания Grupa L.

Как отмечается, те билеты, которые были приобретены на мероприятие 18 декабря будут действительны только в указанный день. А билеты, датированные 3-м декабря, будут приниматься на концерте 18 декабря в 15 часов.

Также зрителям предлагается возможность поменять билеты с 14 декабря на 18 декабря. По поводу смены билетов организаторы предлагают связываться по почте info@bilesuserviss.lv, указывая информацию вашего текущего билета и время и дату получения желаемого билета.

Организаторы приносят свои извинения владельцам билетов и заранее благодарят за понимание, отмечая, что никого не хотели вводить в заблуждение.