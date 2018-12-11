﻿ Остапенко рассказала про травму и о планах поступления в вуз, Mixnews.lv

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Латвийская теннисистка, 22-я ракетка мира Алена Остапенко из-за травмы руки преждевременно завершила сезон, но уже успела соскучиться по корту и с нетерпением ждет следующих соревнований. Об этом сама спортсменка рассказала в эфире LTV.

«На этой неделе только начала играть в теннис. Надо было дать руке полностью зажить. Все равно играю еще не в полную силу», - сказала Остапенко.

Теннисистка призналась, что продолжит сотрудничать с голландским тренером Гленном Схапом, но ее физической подготовкой будет заниматься Михал Новотный.

«Я хотела бы стать лидером ранга и снова стать победителем турнира Большого шлема», - сказала Остапенко.

Она также добавила, что хотела бы в будущем поступить в какой-нибудь университет США, чтобы дистанционно изучать бизнес.

Напомним, как ранее писал Mixnews, другая латвийская теннисистка Анастасия Севастова в октябре на проходящем в Пекине турнире China Open вышла в полуфинал и вернула себе звание первой ракетки Латвии, обогнав Алену Остапенко.

Источник: Jauns.lv