﻿ Остапенко рассказала про травму и о планах поступления в вуз, Mixnews.lv

Остапенко рассказала про травму и о планах поступления в вуз (3)

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Общество | 11 декабря 2018 года, 13:54

Латвийская теннисистка, 22-я ракетка мира Алена Остапенко из-за травмы руки преждевременно завершила сезон, но уже успела соскучиться по корту и с нетерпением ждет следующих соревнований. Об этом сама спортсменка рассказала в эфире LTV.

«На этой неделе только начала играть в теннис. Надо было дать руке полностью зажить. Все равно играю еще не в полную силу», - сказала Остапенко.

Теннисистка призналась, что продолжит сотрудничать с голландским тренером Гленном Схапом, но ее физической подготовкой будет заниматься Михал Новотный.

«Я хотела бы стать лидером ранга и снова стать победителем турнира Большого шлема», - сказала Остапенко.

Она также добавила, что хотела бы в будущем поступить в какой-нибудь университет США, чтобы дистанционно изучать бизнес.

Напомним, как ранее писал Mixnews, другая латвийская теннисистка Анастасия Севастова в октябре на проходящем в Пекине турнире China Open вышла в полуфинал и вернула себе звание первой ракетки Латвии, обогнав Алену Остапенко.

Источник: Jauns.lv

Комментарии 3
Янис14 минуты назад
Бизнесс дистанционно! Ей надо изучать судостроение и маркетинг, как Лизе Песковой. И можно министром финансов или экономики! У нас уже куча руководителей получившие корочки в частный вузах Франции, Англии... И потом хренак министр финансов Дана Дубовна, корочка иститута Космоса! Финансы космоса закончила! Все эти "вузы" ниже требования чем в РТУ и ЛУ. Поэтому бегут туда, пусть бегут, дело ихнее, но какого хрена, потом они нами руководят? Бюджетнвми-нашими деньгами распоряжаются! Это пиздец
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Академик10 минут назад
Только не учись дура на латишсккоом
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Ё42 минуты назад
Анастасия лучшая!
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