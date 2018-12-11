﻿ Возможно, задержан предприниматель Марис Мартинсонс, Mixnews.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), возможно, задержало предпринимателя Мариса Мартинсонса, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства LETA информация.

Адвокат Мартинсонса Дидзис Вилемсонс пока не сообщил, задержан ли его клиент.

KNAB проводит процессуальные действия по одному уголовному делу, но задержан ли в рамках этого дела Мартинсонс. Как только это будет возможно не в ущерб интересам следствия, KNAB предоставит дополнительную информацию.

Как сообщалось, Мартинсонс и президент Банка Латвии Илмар Римшевич находятся в статусе обвиняемых по уголовному процессу, переданному Генпрокуратуре. Минувшим летом Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в пособничестве взяточничеству.