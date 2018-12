﻿ В Instagram появились голосовые сообщения, Mixnews.lv

Общество |

В Instagram теперь можно обмениваться голосовыми сообщениями — соответствующая функция появилась в разделе Direct. Максимальная длина аудио — одна минута. Но в отличие от Stories, аудио не удаляются из переписки в течение 24 часов.

Запись начнется после того, как вы нажмете кнопку микрофона, и отправится автоматически после того, как пользователь уберет палец с экрана. Поэтому переслушать или перезаписать сообщение в случае чего не получится.

Напомним, что недавно в социальной сети появилась функция формировать список "лучших друзей" и выкладывать stories, которые будут видеть только они, — дополнительную кнопку добавили к функционалу постинга исчезающих через 24 часа фотографий.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO