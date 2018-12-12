﻿ Rīgas meži проведет ежегодный сбор шишек, Mixnews.lv

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В четверг, 13 декабря, в 10 часов утра сотрудники предприятия Rīgas meži вместе с представителями Клуба охраны окружающей среды (VAK) организовывают ежегодный сбор шишек в лесопитомнике Norupe. Это будет первым шагом в сложном процессе по обновлению леса.

Сбор шишек пройдет под руководством ведущего исследователя Латвийского государственного института исследования леса Silava Иманта Бауманиса в обустроенной им плантации сосен площадью в пять гектаров.

Шишки будут собраны с 938 деревьев, всего планируется собрать около 30 гектолитров шишек. Потом шишки транспортируют на сушку в Калснаве, которая является самой современной и мощной в Латвии. Из шишек можно будет получить около 20 килограммов семян.

В зависимости от размера семян в одном килограмме может быть от 100 000 до 140 000 всхожих семян. Каждую весну часть семян сажают и этой осенью, например, из них выросло более миллиона сосновых саженцев.

Руководитель лесопитомника Марис Друваскалнс подчеркнул высокую степень ответственности в этой работе: "В каждой шишке около 15-20 семян. Не собрав одну шишку, на сосне остаются "висеть" еще 15-20 ростков, которые не будут посажены в лесу".

По его словам, в этом году уровень ответственности вырос по сравнению с предыдущими годами, по причине того, что из-за жаркого лета урожай ожидается скромнее, чем в 2017 и 2018 годах.

Однако у предприятия имеется надежный резерв - ранее неиспользованные семена находятся в камерах хранения Калснавской сушки, в которых температура остается неизменной и составляет 5°C. При правильном хранении семена сохраняют свою всхожесть еще на протяжении 5-10 лет.

Фото: pixabay.com