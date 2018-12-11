﻿ Осторожно, скользко: медики призывают пешеходов к осторожности на улицах, Mixnews.lv

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В течение последних трех дней сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) доставили в больницы уже более 40 людей, которые получили различные травмы, подскользнувшись на обледеневшем тротуаре, сообщила представитель СНМП Арита Рудзите.

Согласно статистике вызовов СНМП, чаще всего жители при падении ломают руки и ноги, в некоторых случаях людей привозят в больницу с серьезными травмами головы и спины.

Рудзите указала, что от падения на обледеневшей дороге не застрахован никто - ни пенсионеры, ни молодые люди. Однако, как показывает статистика вызовов СНМП, чаще всего с различными травмами в больницу доставляют людей старше 55 лет.

По ее словам, люди постарше, особенно те, кто болен остеопорозом, находятся в зоне риска. У больных остеопорозом людей кости становятся хрупкими и сравнительно ничтожный удар может повлечь за собой серьезные последствия. Для таких людей процесс выздоровления от падения на скользком тротуаре затягивается надолго.

Чтобы каждый мог уберечь себя от травм, медики напоминают, что на данный момент при передвижении по дорогам или тротуарам стоит быть особенно внимательным.

"Отправляясь по делам в день, когда выпал снег, растаял или наоборот обледенел, стоит тщательно оценить, как делать следующий шаг. Внимание нужно обращать и на лестницы, которые могут быть обледеневшими и скользкими. В дороге будет проведено больше времени, торопиться не стоит. Также, избежать падения на скользкой улице можно, если при ходьбе не будем класть руки в карманы и смотреть в экран телефона", - пояснила Рудзите.

Медики призывают жителей тщательно подумать об обуви и выбирать сапоги с низким каблуком, стабильной и не скользящей подошвой. В свою очередь людям в возрасте медики советуют использовать трость для ходьбы или держаться за рядом идущего человека во время прогулки.

Фото: facebook.com/fotografsedijspalens