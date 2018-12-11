﻿ TV3: похожий на начальника Rīgas satiksme человек доставлен в KNAB, Mixnews.lv

TV3: похожий на начальника Rīgas satiksme человек доставлен в KNAB (27)

фото

Общество | 11 декабря 2018 года, 18:43

Во вторник, 11 декабря, вечером начальник предприятия Rīgas satiksme Леон Бемхен, возможно, был доставлен в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сообщает KasJauns со ссылкой на телеканал TV3.

Микроавтобус KNAB подъехал к бюро около 18 часов и, как отмечают журналисты, "очень похожий на Бемхена" человек был сопровожден в помещения KNAB.

Как сообщалось ранее, сотрудники KNAB посетили помещения предприятия Rīgas satiksme, где провели с Бемхеном беседу. После этого они покинули здание на ул. Вестиенас и отправились в 5-е трамвайное депо.

Комментарии 27
Гражданская позиция2 часа назад
Там воруются миллионы и сотни миллионов.Водители работают за минималку. С 1 января зарплата снижается на 10%.
2
Ответить
Крыса3 часа назад
Я бы так не утверждал это мог быть и латвиешу патриотс
2
Ответить
андрюХА3 часа назад
- Тебя посодют, а ты не воруй!
- Семен Васильевич! Вы же у меня в доме!
- Твой дом - тюрьма!
- Инка, что делать?
- Сухари сушить!

© Берегись автомобиля
1
Ответить