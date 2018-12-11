﻿ TV3: похожий на начальника Rīgas satiksme человек доставлен в KNAB, Mixnews.lv

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Во вторник, 11 декабря, вечером начальник предприятия Rīgas satiksme Леон Бемхен, возможно, был доставлен в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сообщает KasJauns со ссылкой на телеканал TV3.

Микроавтобус KNAB подъехал к бюро около 18 часов и, как отмечают журналисты, "очень похожий на Бемхена" человек был сопровожден в помещения KNAB.

Как сообщалось ранее, сотрудники KNAB посетили помещения предприятия Rīgas satiksme, где провели с Бемхеном беседу. После этого они покинули здание на ул. Вестиенас и отправились в 5-е трамвайное депо.