﻿ Минфин предупреждает о фейковых письмах, отправленных от имени ведомства, Mixnews.lv

Минфин предупреждает о фейковых письмах, отправленных от имени ведомства (1)

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Общество | 11 декабря 2018 года, 20:07

Министерство финансов предупреждает о фейковых электронных письмах, которые были отправлены жителям Латвии от имени ведомства. Минфин указывает, что эти послания содержат компьютерный вирус. Об этом пишет NRA.

В письме указано, что адресат обязан заплатить задолженность по налогам.

"Если вы получили такое э-письмо, ни в коем случае не открывайте прикрепленные к нему приложения и срочно удалите его", - предупреждает Минфин.

Как сообщает ведомство, э-письмо содержит компьютерный вирус типа P2P, который "ворует" пароли и другие данные у инфицированных компьютеров.

Об этом инциденте была немедленно проинформирована организация Cert.lv .

Организация предупреждает, что открывать приложенный к письму ZIP архив не следует даже из любопытство — письмо надо просто удалить. Если же архив был открыт, необходимо запустить антивирус и сменить все пароли от веб-ресурсов, на которые вы заходили с этого компьютера, рекомендует организация.

Комментарии 1
Latviešu Patriots1 час назад
Nu ko darbs mūsu specdienestiem, un nebrīnīšos, ja tas būs Krievijas hakeru vīruss!
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