﻿ Омбудсмен: фейковые новости - это нарушение прав человека, Mixnews.lv

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К фейковым новостям нужно относиться как к нарушению прав человека, заявил на своей ежегодной конференции омбудсмен Юрис Янсонс. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

Как отмечают журналисты, борьба с дезинформацией была одной из главных тем конференции, однако присутствовавшие на мероприятии эксперты признали, что не существует единого решения проблемы фейковых новостей - это будет сложный и длительный процесс.

Поверив фейковым новостям, люди гораздо проще подвергаются нарушению своих прав, поэтому в борьбе с дезинформацией должно участвовать и государство, например, с помощью законов и кампаний по информированию общественности, отметили представители Бюро омбудсмена.

"В современном манипулятивном мире, когда мы видим, что с помощью новостей пытаются повлиять на мышление людей, рассказывая неправду и полуправду, это, во-первых, является нарушением прав человека, а во-вторых - очень большой угрозой безопасности общества", - указал омбудсмен Юрис Янсонс.

Между тем, как отметили приглашенные эксперты, дезинформация может быть распространена и в предпринимательских, и в политических интересах, нередко эти цели объединены. Кроме того, не все фейковые новости представляют собой открытую ложь, поэтому сложно прописать их определение в законодательстве.

"Свобода слова, фейковые новости и беззаконие очень часто тяжело отделимы друг от друга, потому что особенно с развитием соцсетей, где новости все больше дополняются, ретвитятся, практически нельзя найти первоисточник информации", - считает парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эвика Силиня.

Как сообщает TV3, с очень конкретными вещами позволяет бороться Уголовный закон, в свою очередь борьба с фейковыми новостями сложнее по той причине, что они находятся в серой зоне между нарушением закона и свободой слова.

"Критическое мышление не будет доступно и понятно каждому жителю страны, нельзя каждого уже завтра этому научить. На это потребуются долгие годы. И это должно быть актуальным постоянно", - заявил директор Департамента военно-общественных отношений Министерства обороны Каспар Галкин.

Он также указал, что не на все случаи дезинформации государство обязано реагировать одинаково остро, поскольку в современном скопище информации такая борьба только извела бы ресурсы и присвоила бы им большую значимость, чем есть на самом деле.

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