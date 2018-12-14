﻿ SKDS: отсутствие правительства улучшило настроение латвийцев, Mixnews.lv

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В Латвии наблюдается существенное улучшение настроения жителей, что, возможно, может быть связано с отсутствием нового правительства, такое мнение высказал руководитель центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

По словам социолога, проведенный в середине ноября опрос свидетельствуют, что общее настроение общества сейчас находится на рекордном уровне.

Индекс общего настроения вычислен, основываясь на отношении жителей к общей ситуации в Латвии, деятельности правительства, экономического состояния и тенденциями его развития, а также об оценке материального положения латвийцев.

"До сих пор не наблюдали такую тесную связь, как, чем хуже идет процесс формирования правительства, тем хуже чувствует себя общество», - сказал Кактиньш.

Социолог допустил, что с точностью до наоборот, то же самое может улучшить настрой людей, так как у большей части населения к правительству "особо теплых чувств нет вообще" .

"И если, если уровень доверия правительству мал, возможно, люди правительство воспринимают как что-то чужое и ненавистное. Если так, то отсутствие правительства скорее оценивается как нечто хорошее", - размышляет исследователь.

Напомним, двухмесячные переговоры партий о формировании новой коалиции пока не принесли результатов.

Сейчас инициативу по формированию правительство переняла партия "Новое Единство", у которой в Сейме меньше всего мандатов. Переговоры будут проходить под руководством представителя этой партии Кришьяниса Кариньша, хотя он и не является номинированным президентом кандидатом.

Ранее были две неудачные попытки сформировать правительство большинства от номинированных президентом на пост премьера лидера НКП Яниса Борданса и KPV LV Алдиса Гобземса.

В свою очередь кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс свою кандидатуру сам отозвал.