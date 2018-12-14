﻿ SKDS: отсутствие правительства улучшило настроение латвийцев, Mixnews.lv

SKDS: отсутствие правительства улучшило настроение латвийцев (12)
В Латвии наблюдается существенное улучшение настроения жителей, что, возможно, может быть связано с отсутствием нового правительства, такое мнение высказал руководитель центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.
По словам социолога, проведенный в середине ноября опрос свидетельствуют, что общее настроение общества сейчас находится на рекордном уровне.
Индекс общего настроения вычислен, основываясь на отношении жителей к общей ситуации в Латвии, деятельности правительства, экономического состояния и тенденциями его развития, а также об оценке материального положения латвийцев.
"До сих пор не наблюдали такую тесную связь, как, чем хуже идет процесс формирования правительства, тем хуже чувствует себя общество», - сказал Кактиньш.
Социолог допустил, что с точностью до наоборот, то же самое может улучшить настрой людей, так как у большей части населения к правительству "особо теплых чувств нет вообще" .
"И если, если уровень доверия правительству мал, возможно, люди правительство воспринимают как что-то чужое и ненавистное. Если так, то отсутствие правительства скорее оценивается как нечто хорошее", - размышляет исследователь.
Напомним, двухмесячные переговоры партий о формировании новой коалиции пока не принесли результатов.
Сейчас инициативу по формированию правительство переняла партия "Новое Единство", у которой в Сейме меньше всего мандатов. Переговоры будут проходить под руководством представителя этой партии Кришьяниса Кариньша, хотя он и не является номинированным президентом кандидатом.
Ранее были две неудачные попытки сформировать правительство большинства от номинированных президентом на пост премьера лидера НКП Яниса Борданса и KPV LV Алдиса Гобземса.
В свою очередь кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс свою кандидатуру сам отозвал.
Kriminālprocess uzsākts par to, ka Čehijas un Polijas uzņēmumu pārstāvji, vienojoties ar RD un RS atbildīgajām amatpersonām un ar RS saistītā uzņēmuma pārstāvjiem, noziedzīgo darbību īstenošanai piesaistot fizisku personu un ar viņu saistītas personas, kas nodarbojas ar NILL un nodrošina finanšu plūsmu, piesaistot arī fiktīvus uzņēmumus, nodrošināja kukuļu maksāšanu Rīgas domes un RS atbildīgām amatpersonām saistībā ar trīs iepirkumiem un ar šiem iepirkumiem noslēgtajiem līgumiem: