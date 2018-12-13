﻿ Установлены условия для чтения документов КГБ в интернете, Mixnews.lv

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Архивные данные из картотеки КГБ, как известно, будут опубликованы до конца 2018 года. Но получить доступ к ним смогут лишь те, кто зарегистрирует свои персональные данные на домашней странице Национального архива.

Желающим придется зарегистрироваться, указав свое имя, фамилию, персональный код, электронную почту, имя пользователя и пароль, предусматривают одобренные Кабинетом министров правила, пишет NRA.

Согласно новым правилам, регистрироваться для получения данных из "мешков ЧК" смогут и иностранцы, которым придется указать свой идентификационный код, вписанный в удостоверяющее личность документ, а также название выдавшей его страны.

Всем зарегистрированным лицам перед использованием архивных документов КГБ необходимо будет также указать цель использования материалов.

В аннотации к проекту правил говориться, что такая регистрация необходима, чтобы в случае необходимости призвать к ответственности за распространение данных о лицах, опубликованных в документах КГБ. Такой порядок обосновывается Законом о публикации данных картотеки и Законом о защите личных данных.

В свою очередь в помещениях Национального архива документы КГБ можно будет использовать без дополнительных ограничений, соблюдая правила использования документов - подав письменный запрос и указав удостоверяющий личность документ.

VDK dokumentu lasīšanai internetā būs jāuzrāda savs vārds, uzvārds, personas kods https://t.co/7BgvcKxWpx — Lustrācija Latvijā (@LustracijaLV) December 11, 2018

Фото: TV 3 ziņas