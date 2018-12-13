﻿ Установлены условия для чтения документов КГБ в интернете, Mixnews.lv

Установлены условия для чтения документов КГБ в интернете (1)

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Общество | 13 декабря 2018 года, 08:19

Архивные данные из картотеки КГБ, как известно, будут опубликованы до конца 2018 года. Но получить доступ к ним смогут лишь те, кто зарегистрирует свои персональные данные на домашней странице Национального архива.

Желающим придется зарегистрироваться, указав свое имя, фамилию, персональный код, электронную почту, имя пользователя и пароль, предусматривают одобренные Кабинетом министров правила, пишет NRA.

Согласно новым правилам, регистрироваться для получения данных из "мешков ЧК" смогут и иностранцы, которым придется указать свой идентификационный код, вписанный в удостоверяющее личность документ, а также название выдавшей его страны.

Всем зарегистрированным лицам перед использованием архивных документов КГБ необходимо будет также указать цель использования материалов.

В аннотации к проекту правил говориться, что такая регистрация необходима, чтобы в случае необходимости призвать к ответственности за распространение данных о лицах, опубликованных в документах КГБ. Такой порядок обосновывается Законом о публикации данных картотеки и Законом о защите личных данных.

В свою очередь в помещениях Национального архива документы КГБ можно будет использовать без дополнительных ограничений, соблюдая правила использования документов - подав письменный запрос и указав удостоверяющий личность документ.

Фото: TV 3 ziņas

Комментарии 1
Мне глубоко наплевать1 час назад
на эти мешки с *бесценной* информацией.Кто с кем собирается сводить счеты и кого наказывать ? Смешна вся эта возня ,понятно ,что очередная уловка отвлечь внимание от сегодняшних *игр* в правительственных коридорах.
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