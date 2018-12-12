﻿ В Сейме решили не снимать Римшевича с должности, Mixnews.lv

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Бюджетно-финансовая комиссия Сейма решила не заниматься разработанными в 12-м Сейме поправками к закону О Банке Латвии, которые позволяют приостанавливать полномочия главы Банка Латвии на время уголовного процесса.

12-й Сейм поддержал в первом чтении поправки к закону О Банке Латвии, которые предусматривают и такое условие: если президент Банка Латвии, его заместитель или член совета являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе, то его полномочия приостанавливаются до момента, пока не вступит в силу решение суда либо пока дело не будет закрыто.

Часть депутатов комиссии предлагали продолжать рассматривать этот законопроект, а часть призывали не заниматься им.

За продвижение законопроекта в новом Сейме проголосовали 4 члена комиссии, против – 7, а 1 воздержался.

Таким образом, 13-й Сейм не будет продолжать рассматривать разработанные 12-м Сеймом поправки о Банке Латвии.