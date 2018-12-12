﻿ Опрос: жители не стали больше доверять новым депутатам, Mixnews.lv

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После выборов в Сейм латвийцы не стали больше доверять парламенту, показал опрос исследовательского центра SKDS. Результаты опубликовал директор центра Арнис Кактиньш.

"По данным опроса, выборы в Сейм не смогли значительно повысить критически низкий уровень доверия парламенту: если в сентябре, примерно за месяц до выборов, старому Сейму доверяли 19% респондентов, то через два месяца после выборов новому Сейму доверяет только 21%", - написал Кактиньш.

Семеро из десяти латвийцев парламенту не доверяют, из них 24% категорически не доверяют. О полном доверии заявил только 1% респондентов.

Как показал другой опрос SKDS, хотя формирование нового кабинета министров затянулось, общий настрой латвийцев даже улучшился. Как предполагает Арнис Кактиньш, нелюбовь к конкретному правительству переросла в неприятие кабмина в целом как института, так что без него жителям даже спокойней - никто не придумывает новые налоги и ограничения.

Aptaujas dati liecina, ka Saeimas vēlēšanu iznākums nav būtiski uzlabojis kritiski zemo uzticēšanās līmeni parlamentam: ja septembrī apmēram mēnesi pirms vēlēšanām vecajai Saeimai uzticējās 19%, tad 2 mēnešus pēc vēlēšanām jaunajai Saeimas uzticas tikai 21% pic.twitter.com/xkkM60egbf — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 9 декабря 2018 г.

Фото: pexels.com