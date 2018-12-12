﻿ Rīgas ūdens начало масштабные работы по ремонту канализации, Mixnews.lv

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Предприятие Rīgas ūdens начало крупномасштабные строительные работы по восстановлению канализационных труб на улице Стабу, которые планируется завершить в течение восьми месяцев – к июню следующего года. Об этом пишет портал Riga.lv.

Как отметил представитель компании, хотя работы будут проводиться бестраншейным методом и преимущественно в ночное время, временные ограничения движения транспорта все же возможны. Это касается участков от здания на Стабу 10, до здания на Стабу 99, или от улицы Базницас до улицы Админю.

Во время проведения работ может быть превышен допустимый уровень шума, и жители могут почувствовать неприятные запахи, но они не являются вредными для здоровья.

На улице Стабу (от улицы Сколас до улицы Валмиерас), как и на отдельных участках улиц Сколас, Базницас, Александра Чака и Админю, методом бестраншейной прокладки будет восстановлено почти 2,5 км канализационных труб. Кроме того, в этом районе будет обновлено 48 колодцев и 257 точек подключения.

За последние три года методом бестраншейной прокладки в Риге в общей сложности было обновлено 23 км канализационного трубопровода и примерно 500 колодцев. Основные работы прошли на улицах Бривибас, Кр. Барона, Кр. Валдемара, Элизабетес, Лачплеша, Бруниниеку, Меркеля, Архтитекту, Инжениеру, Фирса Садовникова, Екабпилс, Дарзциема, Резекнес, Эммас, Мелдру, Дунтес, Ернеста Бирзниека-Упиша и Краста, бульваре Калпака, Виенибас гатве, проспекте Остас и в других местах.

На прошлой неделе закончилась прокладка канализационных труб на улице Бруниниеку, планируется, что к Рождеству завершатся работы на улице Элизабетес, но на некоторых участках улицы Кр. Валдемара они продолжатся и в начале 2019 года. Также в следующем году запланировано восстановить канализационную сеть и на улице Александра Чака.