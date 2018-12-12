﻿ Ребенок несколько часов прождал мать на морозе, Mixnews.lv

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В понедельник, 10 декабря, вечером сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о мальчике, который не может попасть к себе домой и сидит на морозе. Об этом пишет NRA.

Для выяснения обстоятельств на указанное место был отправлен ближайший экипаж полиции. Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили двух женщин и мальчика, которому было около десяти лет.

Одна из женщин рассказала полицейским, что соседский мальчик без какой-либо цели слонялся по округе. Поговорив с ним, соседка выяснила, что ребенок пришел домой из школы и не смог попасть в квартиру. По словам женщины, мама мальчика не брала трубку. Она связалась с главной по дому, однако та не могла никак помочь. Соседка накрыла мальчика своим шарфом и решила сообщить о сложившейся ситуации в полицию.

После разговора со стражами порядка главная по дому ушла, в свою очередь соседку с мальчиком полицейские пригласили в оперативное транспортное средство погреться. В то же время были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), которые осмотрели мальчика - в госпитализации нужды не было.

Мальчик дал полицейским номер своей мамы, однако стражам порядка также не удалось дозвониться до женщины. Мальчик рассказал оперативникам, что его мама недавно начала работать на новом месте. Своих ключей от квартиры у ребенка не было, поэтому он решил дождаться маму на улице.

Учитывая, что ни с одним из родственников мальчика связаться не удалось, было принято решение доставить его в кризисный центр.