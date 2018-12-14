﻿ Мостовой: обидно, что меня не зовут тренировать футболистов, Mixnews.lv

Мостовой: обидно, что меня не зовут тренировать футболистов
Футболист, полузащитник, один из лучших игроков сборной России по футболу Александр Мостовой чувствует обиду, так как его не приглашают тренировать футбольные клубы. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".
"Меня не зовут тренировать, не предлагают. Честно признаюсь, всегда существует эта обида. Иногда ты задаешься вопросом: "Ничего себе, 30 лет играл на поле, а в футболе теперь никому не нужен — зачем тогда стал футболистом? Например, пошел бы в другую профессию, может уже стал бы тренером футбольным". Конечно, обида есть. У всех есть обида на это. Я много прожил заграницей — 15 лет. Вернулся поздно в Россию. Контакты профессиональные потеряны были — знакомые, близкие", - отметил он.
Фото: flickr.com/Championat-com