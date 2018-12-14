﻿ Мостовой: обидно, что меня не зовут тренировать футболистов, Mixnews.lv

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Футболист, полузащитник, один из лучших игроков сборной России по футболу Александр Мостовой чувствует обиду, так как его не приглашают тренировать футбольные клубы. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Меня не зовут тренировать, не предлагают. Честно признаюсь, всегда существует эта обида. Иногда ты задаешься вопросом: "Ничего себе, 30 лет играл на поле, а в футболе теперь никому не нужен — зачем тогда стал футболистом? Например, пошел бы в другую профессию, может уже стал бы тренером футбольным". Конечно, обида есть. У всех есть обида на это. Я много прожил заграницей — 15 лет. Вернулся поздно в Россию. Контакты профессиональные потеряны были — знакомые, близкие", - отметил он.

Фото: flickr.com/Championat-com