﻿ Maxima: самые большие сладкоежки стран Балтии живут в Латвии и Эстонии, Mixnews.lv

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Расчеты нового обзора отрасли "Компас розничной торговли Maxima" свидетельствуют, что в Латвии 1 человек за год съедает 3,9 кг шоколада, что немного меньше, чем в Эстонии. В свою очередь, в опросе жителей, проведенном в рамках исследования, выяснено, что 67% жителей Латвии сладости едят несколько раз в неделю или даже каждый день.

Чаще всего жители едят сладкое, потому что "хочется чего-то вкусного" – так ответили 77% респондентов. В свою очередь, 40% указали, что едят сладости, чтобы себя побаловать, 19% жителей это делают, чтобы повысить настроение, и 18% респондентов указали, что, когда едят сладости, они получают энергию.

Во время опроса наблюдалось интересное совпадение – тех, кто чувствует себя счастливыми и ест сладости несколько раз в неделю на 19% больше, чем тех жителей, кто чувствует себя несчастными.

"Отрасль производства сладостей - одна из крупнейших групп пищевой промышленности с широким ассортиментом местных продуктов. Тенденции ее развития и перспективы на будущее важны в общей картине ситуации в розничной торговле, поэтому в этом обзоре розничной торговли мы исследовали привычки жителей и общее настроение при выборе сладостей. Рассматривая общее потребление сладостей по данным Maxima Latvija и Maxima Grupė, мы отметили, что в странах Балтии самые большие сладкоежки живут в Эстонии, латыши отстают совсем немного. Данные исследования показывают, что латышам больше всего по сердцу карамель и конфеты, а эстонцы чаще, чем латыши или литовцы покупают плитки шоколада" – рассказала директор Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактыня.

"Жителям Латвии нравятся сладости, ежегодно средний житель Латвии съедает более 2 кг различных конфет, почти 1 кг плиток шоколада и немного больше полкилограмма шоколадных конфет в коробках. В Латвии особо любят темный шоколад, который ценится не только за вкусовые качества, но из-за его уникальных особенностей. Спрос растет и на высококачественные и эксклюзивные продукты, изготовленные вручную. Люди всё чаще думают о здоровом образе жизни, кроме того, как в мире, так и в Латвии общество всё больше заботят вопросы долгосрочного развития. Потребители чувствуют социальную ответственность перед окружающей средой – источником добычи сырья, а также рабочей силой и способом, каким сырье добывается и обрабатывается, и также то, в какие материалы упаковывается. Мы осознаем, насколько важно быть настроенным на долгосрочное развитие, и мы обязались это внедрить и на Orkla Confectionery & Snacks Latvija" – заявил председатель правления Orkla Confectionery & Snacks Latvija Том Дидрихсонс.

"Компас розничной торговли Maxima" представляет собой всеобъемлющий обзор отрасли розничной торговли, в котором эксперты сети розничной торговли Maxima Latvija дают свою оценку ситуации в розничной торговле и тенденциям ее развития в будущем.

Обзор был подготовлен на основе данных Maxima Latvija, а также с привлечением лучших аналитиков отрасли из исследовательского центра рынка и общественного мнения SKDS и с использованием данных Центрального статистического управления, Eurostat, Euromonitor, OECD и других источников.

"Компас розничной торговли Maxima" состоит из 3 частей: часть 1: оценка влияния экономики Латвии на розничную торговлю; часть 2: изучение покупательских привычек жителей Латвии и влияние на них макроэкономических показателей; часть 3: актуальные новости отрасли, в этот раз – ситуация на латвийском рынке сладостей и глобальные тенденции отрасли, влияющие на местный рынок, а также обобщены привычки жителей в выборе сладостей во время Рождества, рассмотрев также привычки при приготовлении праздничного угощения. Обзор отрасли сладостей сделан в сотрудничестве с Orkla Confectionery & Snacks Latvija.

Исследование было проведено в сотрудничестве с исследовательским центром рынка и общественного мнения SKDS в октябре 2018 г., в нем приняло участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

Фото: pixabay.com; Maxima Latvija