﻿ В Риге откроется кафе, где будут работать инвалиды, Mixnews.lv

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Все большую популярность в Латвии набирает предпринимательская деятельность, целью которой является не только получение прибыли, но и решение какой-либо социальной проблемы. Такой род деятельности называется социальным предпринимательством, например, грядущей весной в Риге, на улице Бруниниеку, откроется очень особенное кафе - в нем будут работать люди с инвалидностью. Об этом сообщает Skaties.lv.

Если все пойдет по плану, то в марте на улице Бруниниеку 63 свои двери откроет первое кафе, где почти всем - приготовлением пищи, обслуживанием, принятием гостей, накрытием стола, уборкой помещений и другими нюансами - с небольшой поддержкой будут заниматься люди с инвалидностью. Как пишет портал, автором идеи является Марис Гравис - руководитель рижского общества Rūpju bērni.

"У нас есть одно занятие - кондитерское мастерство, где молодежь старше 20 лет учится печь, готовить разные вкусности, поэтому мы пришли к этому логическому шагу создания социального предприятия", - рассказал Гравис.

В начале планируется, что в кафе будут работать четверо молодых людей с особыми потребностями, а также люди поддержки, но в случае успешного развития, Марис надеется, что в течение года можно будет увеличить число сотрудников до десяти. На данный момент, пока Cafe RB еще находится в стадии развития и ждет своего открытия, кафе уже работает по заказам.

Как отмечает Skaties.lv, сейчас инициатива направлена финансовой институции ALTUM, которая предлагает возможность получить финансирование в виде гранта для ведения социальной предпринимательской деятельности.

Глава Латвийской ассоциации социального предпринимательства Лиене Рейне-Митава рассказала журналистам, что интерес к социальному бизнесу растет.

"Социальные предприятия бывают разными, их спектр начинается с предприятий, трудоустраивающих людей с инвалидностью или бывших заключенных, до предприятий, которые перерабатывают старые газеты, создают новые дизайнерские предметы, сумочки, папки, кошельки, так что спектр очень широкий", - отметила она.

На данный момент в Министертве благосостояния зарегистрированы 27 социальных предприятий, в свою очередь, число членов ассоциации возросло до 101.

"Социальными предпринимателями становятся те, у кого есть внутренняя мотивация что-то делать, люди, которые осознают, что они не одни и такая проблема существует, которым ясно, что решив данную проблему, что-то поменяется в селе, городе, крае, Латвии, мире", - указала Рейне-Митава.

В свою очередь, тем, кто заинтересован в способах развития социального предпринимательства, руководитель ассоциации призывает желающих ознакомиться с интернет-сайтом ассоциации, где есть вся необходимая информация об этом. Также можно посетить страницу ассоциации в Facebook, где размещены различные рождественские предложения социальных предприятий.

Фото: pixabay.com