﻿ Итоговый ролик YouTube стал новым лидером по количеству дизлайков, Mixnews.lv

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Видео с итогами года YouTube под названием Rewind 2018 стало самым "заминусованным" в истории YouTube. За несколько дней после выхода ролик набрал 10 миллионов дизлайков при двух миллионах лайков. Rewind сместил с первого места клип Джастина Бибера Baby — на получение 9,7 миллионов дизлайков ему понадобилось восемь лет, пишет TJournal.lv.

Что такое YouTube Rewind

Rewind — ежегодный формат от YouTube с отсылками к самым популярным роликам, клипам и трендам сервиса. Особенность подобных итогов в том, что главные роли исполняют десятки известных YouTube-блогеров из разных стран. По сути, это презентация площадки от ее главных создателей, которые каждый декабрь собираются в одном видео.

Итоги года от YouTube выходят с 2010 года и собирают сотни миллионов просмотров. И под каждым видео лайков было больше, чем дизлайков. После выхода Rewind 2018 ситуация изменилась — пользователи массово стали минусовать ролик.

За что невзлюбили ролик

В обзор трендов 2018 года по версии YouTube вошли увлечение людей игрой Fortnite, рост популярности корейской поп-музыки, запуск Tesla в космос и флешмоб In My Feelings. из блогеров в ролике можно встретить Маркуса Браунли, Кейси Нейстата, "королеву дерьмовых роботов" Симон Герц, самого высокооплачиваемого в мире стримера Ninja и безымянного автора канала Primitive Technology. Были и люди не из YouTube — актёр Уилл Смит, а также телеведущие Тревор Ноа и Джон Оливер.

Выбор блогеров и тем вызвал недовольство аудитории. Количество приглашенных создателей видео в Rewind сократили с 250 в 2017 году до 100 в 2018 году. В эту сотню не попали звёзды площадки: PewDiePie (который борется с каналом T-Series за звание самого популярного блогера YouTube), Логан Пол и KSI (они устроили боксёрский поединок, который в прямом эфире смотрели 800 тысяч человек), а также многие другие.

По версии The Verge, YouTube не включил в итоги года всех, кто попадал в скандалы или спорные ситуации. Тот же PewDiePie отметился рядом шуток о евреях и нацизме, а Логана Пола раскритиковали за то, что он снял тело человека в японском "лесу самоубийц". В The Verge отметили, что в итоге Rewind от благодарности сообществу превратился в промо-ролик для рекламодателей. С этим согласны и журналисты Forbes.

Выбор блогеров для итогов года мог бы несильно отразиться на популярности Rewind, но дизлайки к видео превратились в массовый флешмоб в соцсетях и на Reddit. К ним присоединились миллионы фанатов блогеров, которые не попали в итоги от YouTube. На Reddit недовольство видео сформулировали так: сервис потерял связь с аудиторией и перестал понимать, что делает YouTube уникальной площадкой. И лучший способ обратить внимание на проблему — дизлайки.

В то же время некоторые СМИ выступили с позицией, что ролик просто стал частью традиции "культуры ненависти интернета".

"YouTube Rewind 2018 — один из лучших за все время существования формата. Как минимум в тройке", — написал Forbes. Авторы материала отметили, что впервые в подобном видео появились полноценные сюжетные линии и "нишевые" темы вроде ASMR.

Журналисты согласились с тем, что нужно было пригласить "спорных" звезд YouTube, но все равно посчитали титул "самого ненавистного видео" несправедливым.

Фото из Flickr/BRICK 101