﻿ Сейм отказался "исключить" неграждан из диаспоры (+ОПРОС), Mixnews.lv

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В четверг, 13 декабря, Сейм отклонил поправки к закону о диаспоре, сужавшие ее определение, принятое парламентом предыдущего созыва.

После долгих дискуссий и споров, продолжавшихся на протяжении нескольких месяцев, депутаты 12-го Сейма договорились о широком определении диаспоры, а именно, о том, что к ней может принадлежать любой человек, имеющий связь с Латвией.

Диаспора была определена как "постоянно живущие за пределами Латвии латвийские граждане, латыши и другие, у кого есть связь с Латвией, а также члены их семей".

Однако примерно через месяц после принятия закона о диаспоре, с началом работы 13-го Сейма, отдельные депутаты предложили сузить это определение. Предложение подали три депутата от Национального объединения VL-TB/LNNK, лидер партии KPV LV Артус Кайминьш и председатель Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе.

В эфире радио Baltkom Арманд Краузе заявил, что данный законопроект не был направлен на ущемление неграждан Латвии.

В аннотации к предложенным поправкам они указали, что включенная в определение диаспоры фраза "другие, у кого есть связь с Латвией" неясна и неточна, в результате чего принадлежащими к диаспоре могут быть сочтены лица, у которым нет в этом необходимости.

За поправки проголосовали 22, против - 73 депутата.