﻿ В Рижском аэропорту изменились правила парковки, Mixnews.lv

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С сегодняшнего дня управление краткосрочной парковкой Р1 возле входа в международный аэропорт "Рига" переходит компании Lidostas Satiksme. На своём официальном сайте компания разместила информацию о том, как теперь будет работать парковка. Об этом сообщает rus.delfi.lv .

На сайте Lidostas Satiksme опубликована карта стоянки Р1, часть которой — эстакада В - проходит рядом со входом в аэропорт.

Участок дороги поделен на четыре зоны. В одной из них имеют право останавливаться только сотрудники аэропорта, в другой смогут останавливаться только посольские машины, а в третьей — только автомобили компаний, обслуживающих аэропорт, например, фирм по доставке еды. Самая большая зона отведена для остановки такси и частных автомобилей, выгружающих пассажиров у входа в аэропорт. Чтобы избежать задержки движения транспорта, за пребывание в этой зоне будет введена плата 1,5 евро за 30 минут.

13 декабря компания Lidostas Satiksme завершает обустройство инфраструктуры и расстановку дорожных знаков.

Службам такси и водителям для получения права въезжать на территорию кратковременной парковки нужно будет заключить договор с Lidostas Satiksme. Это можно будет сделать в офисе Official Taxi, который находится в здании аэропорта.

Lidostas Satiksme является объединением из трех компаний: занимающейся перевозками фирмы Skanste, предприятия по проектированию дорог CBF Ļ-KO и транспортной компании Port&Trans.

Фото: flickr.com/Alan Hilditch