﻿ Летом в Риге выступит Sting, Mixnews.lv

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С концертом Sting: My Songs следующим летом в Ригу возвращается обладатель 16 премий Grammy, участник группы The Police и один из самых известных соло-исполнителей в мире - Sting. Концерт состоится 10 июня в Арене Рига. Публичная продажа билетов начнется 14 декабря в сети Biļešu Serviss.

В рамках концертного тура зрителей ждет многогранное и динамичное шоу, во время которого Стинг порадует латвийскую публику самыми известными и всеми любимыми хитами как из своего сольного творчества, так и золотого фонда группы The Police. Прозвучат такие композиции как Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle и многие многие другие.

Sting родился в Ньюкасле, в Англии. В 1977-ом году переехал в Лондон, где вместе со Стюартом Коплендом (Stewart Copeland) и Энди Саммерсом (Andy Summers) основал группу The Police. Группа выпустила пять альбомов и завоевала шесть премий Grammy, а в 2003 году была принята в Зал славы рок-н-ролла.