﻿ ВВС начинает вещание в Латвии на русском языке, Mixnews.lv

ВВС начинает вещание в Латвии на русском языке (8)

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Общество | 13 декабря 2018 года, 13:54

Впредь, каждую среду в 19 часов Русское вещание LTV7 будет транслировать новости BBC на русском языке, сообщили на Латвийском телевидении. Первый телемост с Лондоном произошел вчера, 12 декабря.

Руководитель Отдела новостей Европы и Америки BBC World Америко Мартин считает, что сотрудничество с LTV7 является отличным вкладом в русскоязычный выпуск новостей BBC в Латвии.

Как отметил Мартин, русская служба BBC будет освещать события, важные для латвийского общества, а также предоставит информацию о глобальных и региональных проблемах.

Член правления Латвийского телевидения, занимающийся вопросами развития контента, Сергей Нестеров указал, что сотрудничество с Русской службой BBC предоставляет возможность дополнить новостную ленту LTV7 качественным содержанием.

Как отметил Нестеров, для Латвийского телевидения важны возможности международного сотрудничества, и это не единственный такой проект.

"То, что BBC оценила редакцию Русского вещания LTV7 и мы можем поднять наше сотрудничество на новый уровень, действительно является признанием. Я думаю, что наши зрители оценят это сотрудничество", - заявил он.

Фото: flickr.com/Andrew_Writer

Комментарии 8
Евлампий 29 минут назад
М, дааа... К тупой латышской пропаганде прибавится ещё и тупая английская пропаганда!!!
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111 час назад
Надеемся ,что языковое гестапо их будет штрафовать
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Гражданин латвии26 минут назад
Уже лет 10 не знаю о существовании латышских СМИ.
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