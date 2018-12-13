﻿ В центре Риги будет нарушена подача воды, Mixnews.lv

Общество |

С 23 часов 14 декабря и до 7 часов 15 декабря предприятие Rīgas ūdens планирует провести промывку магистрального водопровода на улице Тербатас.

В связи с проведением данных работ вплоть до начала следующей недели возможно усиленное помутнение воды в центре Риги, а также в микрорайонах Югла и Тейка.

В последнее время Rīgas ūdens стало чаще получать жалобы на визуально некачественную воду от жителей центра города. Согласно проведенному специалистами предприятия анализу, причиной этому могут быть пролежни на стенках магистрального водопровода на улице Тербатас.

Запланированные работы по промывке водопровода будут проведены на промежутке от Воздушного моста (в окрестностях улиц Бривибас и Кр. Барона) до перекрестка бульвара Райня и улицы Марияс, на трассе улица Цесу - улица Таллинас - улица Тербатас - улица Бривибас - бульвар Райня.

Фото: pixabay.com