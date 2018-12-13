﻿ В центре Риги возникнут перебои в подаче воды, Mixnews.lv

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С 23 часов 14 декабря и до 7 часов 15 декабря предприятие Rīgas ūdens планирует провести работы по промывке магистрального водопровода на улице Тербатас.

В связи с этим до начала следующей недели вода в кранах жителей центра Риги, а также микрорайонов Югла и Тейка может помутнеть. Работы проводятся после многочисленных жалоб жителей.

Работы будут проведены на промежутке от Воздушного моста (в окрестностях улиц Бривибас и Кр. Барона) до перекрестка бульвара Райня и улицы Марияс, на трассе улица Цесу - улица Таллинас - улица Тербатас - улица Бривибас - бульвар Райня.

Фото: pixabay.com