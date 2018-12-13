﻿ В Валмиере снова открылся крупнейший региональный магазин Maxima, Mixnews.lv

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Сегодня, 13 декабря, после масштабной реконструкции открылся магазин Maxima XX в Валмиере, на ул. Георга Апиня, который является крупнейшим региональным магазином в Видземе. На открытие магазина, которое прошло в рождественской атмосфере, собралось несколько сотен жителей Валмиеры, уже с 3 сентября с нетерпением ожидавших открытия этого популярного в городе места покупок и встреч.

С инвестициями в проект около 3 млн евро в торговом центре площадью 10 000 м2 значительно улучшены как помещения магазина, так и среда для работы. Для упорядочения городской среды Maxima Latvija также построила пешеходную дорожку.

"В повседневной жизни людей роль магазинов уже не ограничивается традиционной функцией – это не только среда для совершения покупок, но и место, вокруг которого протекает социальная жизнь. Магазин Maxima XX находится в центре городской жизни Валмиеры, вблизи от него расположены столь популярные в Латвии культурные места, а также рабочие места и жилые дома. Реновируя популярный у населения магазин, мы не только думали о том, как сделать его современным и удобным для покупателей и работников, но хотели и увеличить его роль в повседневной жизни города. Поэтому на открытии магазина, которое прошло в предпраздничных настроениях, валмиерцев ждала ярмарка с дегустацией, зажжение елки и другие мероприятия, которые время от времени будут удивлять наших покупателей и в дальнейшем", - рассказал член правления Maxima Latvija Янис Ванагс.

В магазине Maxima XX полностью обновлена отделка помещений и инженерные коммуникации не только в торговом зале магазина площадью 2241 м2, но и в остальных магазинах и складских зонах, что делает их современными, дружественными для среды и удобными.