﻿ Привет, Hugo! В Латвии появился свой онлайн-переводчик, Mixnews.lv

Привет, Hugo! В Латвии появился свой онлайн-переводчик (5)

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Общество | 13 декабря 2018 года, 17:16

В Латвии создана система машинного перевода, включающая в себя распознавание речи и национальную терминологическую базу данных. Как сообщает Министерство культуры, новая платформа для автоматического перевода с латышского на русский и английский и с этих языков — на латышский, получила название "Hugo.lv".

"Латышский язык — нематериальная культурная ценность нашего народа. В данный момент доминируют большие мировые языки, поэтому маленьким языкам нужно в цифровой сфере быть сильными, чтобы они продолжали существовать в общении, осуществляемом через границы. Платформа Hugo.lv важна для защиты латышского языка в интернете", — заявила глава Министерства культуры Даце Мелбарде.

Платформу создавали переводческая компания Tilde и Центр культурных информационных системы при содействии других ведомств. Как сообщается в описании, Hugo.lv - платформа машинного перевода государственного управлении Латвии, доступная каждому жителю страны. Она в частности разрабатывалась для работы с государственными административными документами, поэтому качество перевода значительно выше, чем при использовании других услуг онлайн-перевода.

Источник: Rus.lsm.lv

Комментарии 5
Хуго Босс22 минуты назад
Не пойму вашей радости патриоты? Да язык ваше последнее, что осталось от Латвии. НО, онлайн переводчик, как это решит? Русскоговорящий или англоговорящий воспользуется им, чтобы получить информацию на своем языке. Зачем вообще пытается что то пониматьтна латышском, если можно перевести на понятный себе ящык?
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yes25 минут назад
надеюсь Анжелы уже закупили и приступили к изучению великого рус.яз.?
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Latviešu Patriots40 минут назад
Ļoti labs projekts, 100% atbalstu!
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