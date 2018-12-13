﻿ Привет, Hugo! В Латвии появился свой онлайн-переводчик, Mixnews.lv

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В Латвии создана система машинного перевода, включающая в себя распознавание речи и национальную терминологическую базу данных. Как сообщает Министерство культуры, новая платформа для автоматического перевода с латышского на русский и английский и с этих языков — на латышский, получила название "Hugo.lv".

"Латышский язык — нематериальная культурная ценность нашего народа. В данный момент доминируют большие мировые языки, поэтому маленьким языкам нужно в цифровой сфере быть сильными, чтобы они продолжали существовать в общении, осуществляемом через границы. Платформа Hugo.lv важна для защиты латышского языка в интернете", — заявила глава Министерства культуры Даце Мелбарде.

Платформу создавали переводческая компания Tilde и Центр культурных информационных системы при содействии других ведомств. Как сообщается в описании, Hugo.lv - платформа машинного перевода государственного управлении Латвии, доступная каждому жителю страны. Она в частности разрабатывалась для работы с государственными административными документами, поэтому качество перевода значительно выше, чем при использовании других услуг онлайн-перевода.

Šodien tiek atklāta uzlabotā valodas tehnoloģiju platforma https://t.co/LBJjkS29rk un jaunais Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls https://t.co/0GlAdOx18T. pic.twitter.com/jxVgIlEMLg — Valodas centrs (@_vvc) 12 декабря 2018 г.

Источник: Rus.lsm.lv